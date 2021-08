Giám đốc bán dự án ma thu tiền tỷ, điểm mặt siêu lừa

Bán 4 dự án "ma" ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngày 6/8/2021, Công an TPHCM khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Active Real vì bán đất nền tại 4 dự án "ma" ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuấn đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại 4 dự án không có thật tại đây. Lập nhiều dự án ở Long An và TP. HCM: Tháng 6/2021, Công an TP. HCM nghị truy tố bị can Ngô Minh Khâm, Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Phú An Thịnh Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khâm lập nhiều dự án dân cư không có thật trên địa bàn tỉnh Long An và TP. HCM. Ngô Minh Nhâm đã lừa đảo 88 khách hàng với số tiền gần 67 tỷ đồng. Chiếm đoạt 100 tỷ bằng dự án "ma": Ngày 9/5/2021, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Huy Huyền, Phạm Thành Lộc, Lê Hữu Trung - Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai. Các đối tượng đã cùng Đỗ Sơn Tùng (Giám đốc) huy động tiền của khách hàng, nhận chuyển 10 thửa đất nông nghiệp lập nhiều dự án khu dân cư. Sau đó ký hợp đồng đặt cọc thu về hơn 100 tỷ đồng. Dựng pháp nhân công ty để lừa đảo: Tháng 4/2021, Công an TP. HCM truy tố 5 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất của 8 dự án, Tổng số tiền đã thu của khách hàng hơn 265,4 tỷ đồng. "Trùm sò" dự án ảo Alibaba: Tháng 4/2021, Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm. Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, "vẽ" ra 58 dự án bất động sản không có thật để bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.373 tỷ đồng. Mua đất nông nghiệp lập dự án "ma": Ngày 24/3/2021, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát do Nguyễn Hữu Kha làm Giám đốc. Từ năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp, tự lập 11 dự án khu dân cư “ma” nhận hơn 70 tỷ đồng. Bán dự án "ma" chiếm đoạt 14 tỷ: Ngày 26/1/2021, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Công ty SP Land và ông Châu Quốc Tèo, Phó giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2 đối tượng này đã vẽ dự án “ma” rồi bán cho khách hàng chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng, Tự xưng giám đốc bán đất nền biệt thự: Tối 11/1/2021, Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Quý, tự xưng là Giám đốc Công ty Trung Quý-Huế để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 5,43 tỷ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án không có thật Khu dân cư Long Phước Riverside Residence (thuộc phường Long Phước, quận 9, TP HCM). Video: Điều tra hàng loạt dự án bất động sản sai phạm. Nguồn: Truyền hình Cần Thơ.

