Gia Lai: Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng xã hội

Trước đó, từ tháng 11/2023, trên cơ sở tiếp nhận đơn trình báo công tố giác các đối tượng lợi dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh lập án đấu tranh.



Giám đốc CA tỉnh Gia Lai tặng thưởng cho lực lượng phá án. Ảnh CAGL Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng.

Bước đầu đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai; bắt, khởi tố 2 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng là người nước ngoài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài để làm quen.

Sau khi đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, Công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối hộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đây là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Gia Lai mà nòng cốt là Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong đấu tranh với đường dây tổ chức tội phạm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia.