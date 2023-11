Ai đứng sau bệnh viện Bình An Gia Lai “trăm tỷ” vừa chấm dứt hoạt động?

Thông tin trên báo Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai vừa có thông báo chấm dứt hoạt động dự án bệnh viện đa khoa Bình An Gia Lai. Lý do là nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.



Theo tìm hiểu, dự án bệnh viện đa khoa Bình An Gia Lai được xây dựng trong khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (số 134 Đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, do Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai được thành lập vào năm 2020, đăng ký kinh doanh chính là hoạt động của các bệnh viện, trạm xá, do ông Nguyễn Văn Bình là người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, ông Bình còn đại diện cho Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Đà Nẵng.

Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai là chủ đầu tư dự án bệnh viện đa khoa Bình An Gia Lai. (Ảnh: ĐTCK).

Theo tìm hiểu, tiền thân bệnh viện đa khoa Bình An Gia Lai là khu điều trị dịch vụ chất lượng cao thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, hình thành năm 2017, được UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai thuê đầu tư xây dựng với diện tích 5.220 m2.

Năm 2020, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai thông báo chấm dứt hoạt động dự án. Tháng 9/2021, công ty này bán tài sản gắn liền với đất thuê cho Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai. Để gỡ vướng về diện tích xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định thu hồi hơn 12.624 m2 của bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai , làm thủ tục cho bệnh viện Bình An Gia Lai thuê. Tuy nhiên, đến nay thủ tục này vẫn chưa triển khai.