Gia Lai: Phá nhanh vụ án giết người, bắt 15 đối tượng

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 6/6, em Nguyễn Văn Mạnh (SN 2007) điều khiển xe mô tô BKS 77F1-253.48 chở em Trần Quốc Trung (SN 2009, cùng trú tại xã Đông, huyện Kbang) đi chơi. Khi đến khu vực gần Quảng trường Kbang thì gặp một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe máy mang theo hung khí.

Khi thấy 2 em, nhóm thanh niên này bất ngờ cầm hung khí đuổi theo, nên Mạnh đã điều khiển xe máy chở Trung bỏ chạy.



Công an đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng liên quan. Ảnh CACC. Khi chạy đến đường Quang Trung (thuộc tổ 9, thị trấn Kbang), xe của Mạnh tông vào dải phân cách giữa đường khiến cả 2 bị ngã. Gượng dậy được, Mạnh tiếp tục bỏ chạy còn Trung bị nhóm thanh niên trên dùng hung khí vây đánh. Dù được mọi người kịp thời can ngăn và đưa đi cấp cứu, nhưng Trung đã tử vong tại Trạm y tế thị trấn Kbang.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ án, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kbang và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án. Đến khoảng 19h ngày 9/6, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng liên quan.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

