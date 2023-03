Bốn vụ án khiến ông Nguyễn Đức Chung lĩnh án tù, tiếp tục bị khởi tố?

Vụ án Công ty cây xanh Hà Nội: Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Điều tra cho thấy, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty cây xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa (là các công ty, cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Chung) được UBND TP Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, từ đó được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của Sở KH&ĐT Hà Nội: Ngày 13/7/2022, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung 2 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, ông Chung đã lợi dụng chức vụ để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của Sở KH&ĐT Hà Nội, tác động để Công ty Nhật Cường trúng thầu gói thầu công nghệ thông tin, gây bức xúc cho xã hội. Vụ mua chế phẩm Redoxy-3C: Chiều 22/6/2022, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tuyên án 5 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ án liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn Thủ đô. Theo cáo trạng, nhằm cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị, từ năm 2009, UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác khắc phục ô nhiễm nguồn nước ao, hồ. Tháng 5/2016, ông Chung với vai trò Chủ tịch thành phố đã lựa chọn chế phẩm Redoxy-3C thay thế công nghệ cũ, tổ chức đoàn sang Đức thăm công ty sản xuất chế phẩm Redoxy-3C. Sau đó, ông Chung chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng - cựu tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic. Quá trình nhập, mua bán, thử nghiệm và sử dụng chế phẩm, các bị cáo có nhiều sai phạm, bỏ qua nhiều quy định, với động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Trên thực tế, từ khi Công ty Arktic được thành lập, con trai ông Chung đã đứng tên 40% cổ phần. Quá trình hoạt động, công ty nhiều lần có sự thay đổi thành viên góp vốn, nhưng thực chất việc chuyển nhượng qua lại vốn góp đều do vợ ông Chung chỉ đạo thực hiện, nhờ người đứng tên hộ. Việc phát sinh khâu trung gian mua bán lòng vòng theo chỉ đạo của ông Chung gây thiệt hại ngân sách TP số tiền hơn 36 tỷ đồng. Vụ án chiếm đoạt tài liệu mật: Ngày 11/12/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định điều 337 Bộ luật Hình sự. Vụ án được xét xử kín. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án “buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường. Đây là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Vụ án này do Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an thụ lý. Bị cáo Nguyễn Đức Chung đã liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng, cán bộ C03, cung cấp các thông tin, tài liệu điều tra vụ án. Từ tháng 7/2019 – 6/2020, bị cáo Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu điều tra có mức độ “Mật” và chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung 2 lần. Các bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc đã tham gia 1 lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu “Mật” cho ông Chung. (Ảnh: TTXVN) Ông Nguyễn Đức Chung là tiến sĩ luật, trưởng thành từ Cảnh sát hình sự. Trước khi làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung là thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ông Chung bị bắt cuối tháng 8/2020 khi đương nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường. Đến nay, ông Chung bị tuyên phạt và đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án trên và vừa bị khởi tố, điều tra liên quan vụ án công ty cây xanh Hà Nội. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố thêm tội danh với ông Nguyễn Đức Chung. Nguồn: VTV24

