Gia đình nói gì khi công an thông tin 'giang hồ' Tèo Mỡ bị khởi tố tội Đánh bạc?

Ngày 15/12, bà Trần Thị Bích Thủy (39 tuổi, ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã đồng ý cho luật sư bào chữa cho anh của bà là Trần Tuấn Ngọc, 46 tuổi, còn gọi là Tèo Mỡ.

Bên ngoài cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, nơi Trần Tuấn Ngọc bị cảnh sát bắt giữ.

Theo bà Thủy, gia đình rất bức xúc khi dư luận cho rằng Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, tạm giam ông Ngọc 4 tháng về tội Đánh bạc và nhiều tội khác.

Tuy nhiên, gia đình không nhận được thông báo về việc khởi tố này mà chỉ nhận được thông báo bắt người phạm tội quả tang với thông báo tạm giữ ông Ngọc về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.



Trả lời báo chí xung quanh bức xúc của gia đình Tèo Mỡ, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Tuấn Ngọc về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Khi được hỏi vì sao công an thông báo khởi tố Tèo Mỡ tội Đánh bạc thì ông Tín không trả lời cụ thể.

Khám xét 2 tủ sắt của ông Ngọc, công an chỉ phát hiện 200 USD và 2 tượng thần tài màu vàng.

Liên quan vụ án, Huỳnh Văn Vũ, 31 tuổi, ngụ ấp Tân Tiến, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết anh được Công an tỉnh Kiên Giang thả về nhà từ ngày 6/12.

Lúc đó, Vũ gọi điện cho gia đình mang sổ hộ khẩu lên cơ quan điều tra và thanh niên này xuất trình giấy CMND để làm thủ tục bảo lĩnh. "Công an cho về nhưng họ nói khi nào gọi lên là phải lên liền", Vũ trình bày.

Vũ kể, ngày 4/12, anh chở Trần Tuấn Ngọc và Lâm Thành Trọng, 25 tuổi, ngụ TP Rạch Giá (Kiên Giang) từ Phú Quốc sang Hà Tiên chơi và ngủ lại một đêm. Sáng 5/12, Vũ chở hai người đi cùng đến Cửa khẩu Hà Tiên.



"Anh Ngọc gọi cho người nào đó chạy 16 chỗ đến đón. Tôi chạy xe qua cửa khẩu thì có người kêu kéo kính xuống. Qua bên kia chơi đến 4-5h chiều thì về và xe 16 chỗ cũng dẫn đường. Khi qua cổng có barie kéo lên cho qua khoảng 100 m có CSGT kêu lại.



Tôi trình giấy tờ ra thì công an mời 2 người đi cùng xuống luôn rồi công an khám xét xe. Công an bắt anh tư xuống đứng trước đầu xe và hỏi tiền ở đâu. Lúc này Trọng quảy cái cặp, anh Tư cầm cái ví. Công an còn hỏi tôi quen biết anh Ngọc thế nào. Tôi nói quen qua người tên Nguyện và mới vào chạy xe được 3 ngày", Vũ nói.



Liệt kê những vật dụng, tài sản trên người ông Ngọc.

Còn theo chủ quán giải khát gần Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thì khoảng 16h ngày 5/12, ông này thấy CSGT ra lệnh dừng chiếc xe biển số 68A-080.19 màu đen. Sau đó có rất nhiều cảnh sát xuất hiện để khám xét xe, người và làm việc đến tối mới rút đi.



"Công an vây quanh chiếc xe và những người trên xe, đâu có cho ai đến gần", người dân khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên nói.



Một người em khác của Trần Tuấn Ngọc là bà Trần Thị Ngọc Yến cho biết cũng trong chiều 5/12, Công an huyện Phú Quốc đã khám xét nhà trọ của ông Ngọc ở Bãi Vòng, xã Hàm Ninh và nhà nghỉ Tuấn Ngọc 1, Tuấn Ngọc 2 ở xã Cửa Dương. Ngoài việc thu giữ cây chĩa và 1 tuýp sắt, công an đã niêm phong 2 tủ sắt.



Đến sáng 12/12, Công an Kiên Giang và Công an Phú Quốc đưa Tèo Mỡ đến nhà tạm giữ Công an Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông. Tại đây, mọi người chứng kiến việc mở niêm phong, kiểm tra 2 tủ sắt.

Kết quả trong hai tủ sắt chỉ có 200 USD (2 tờ 100 USD), với 2 tượng thần tài vàng 24K kích thước 1 x 1,5 cm. Hai tủ sắt và những tài sản liên quan được công an bàn giao cho vợ ông Ngọc là bà Nguyễn Thị Yến Linh.

Theo bà Yến, gia đình bà đều có gốc Phú Quốc nên Tèo Mỡ và các anh, chị em sinh ra ở đảo ngọc này.

"Việc Trần Tuấn Ngọc có tên gọi Tèo Mỡ là do cha tôi tên Mỡ nên mọi người gọi là Tèo Mỡ chứ không phải tên rơi rớt gì đâu.

Gia đình, bà con nội ngoại đều gốc Phú Quốc, làm ăn lương thiện. Anh tôi thường đi làm từ thiện, cho gạo người nghèo hàng năm. Giải bóng đá, cầu lông ở huyện này anh tôi luôn tài trợ kinh phí và ủng hộ học bổng, cho xe đạp học sinh nghèo", bà Yến nói.

Bản kết luận bệnh tâm thần của Trần Tuấn Ngọc.

Sáng cùng ngày, phóng viên nhiều lần liên hệ đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, nhưng vị này không nghe máy.

Còn ông Nguyễn Hữu Tường, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang thì từ chối trả lời về vụ Tèo Mỡ và nói "việc này công an đang điều tra".