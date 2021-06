Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cường (SN 1979, ở xã Trường Trung, huyện Nông Cống) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do Trần Văn Cường đi đâu cũng tự xưng là cán bộ của Thanh tra Chính phủ được biệt phái về Thanh Hoá, có nhiều mối quan hệ với những người làm việc ở các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Trần Văn Cường tại cơ quan Công an.

Vào các ngày 12, 13/4/2021, N.V.H. (SN 1973 ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống) đến nhà Trần Văn Cường để "nhờ" Cường lo việc đối với vụ trộm cắp tài sản ngày 6/4/2021 tại thôn Ngọ Hạ (xã Thăng Bình, huyện Nông Cống) do N.V.H. là thủ phạm để không bị xử lý trước pháp luật. Tại đây, H. đã đưa cho Cường 200 trăm triệu đồng để Cường "chạy án" cho mình.

Sau khi H. biết việc Cường nhận 200 trăm triệu đồng nhưng Cường không lo được việc như Cường đã hứa, H. đã nhiều lần gọi điện cho Cường để đòi lại số tiền trên nhưng Cường không nghe máy.

Ngày 1/5/2021, H. đến nhà Cường để đòi lại tiền nhưng Cường không trả mà còn đuổi đánh H.. Biết mình bị lừa đảo, ngày 28/5/2020, H. đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống để tố cáo Trần Văn Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.

Sau khi xác minh tin báo tố giác tội phạm, tiến hành các biện pháp điều tra, ngày 7/6/2021 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nông Cống ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cường để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an thông báo ai còn là nạn nhân của Trần Văn Cường đến Công an huyện Nông Cống báo cáo để được giải quyết.

Hiện vụ giả danh cán bộ Thanh tra Chính Phủ để lừa đảo chạy án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bị bắt vì lừa chạy án, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng