Gặp lại Khá Bảnh sau tin đồn bị đâm chết trong tù

Trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội, phạm nhân Ngô Bá Khá (SN 27/11/1993), biệt danh Khá Bảnh, một giang hồ mạng có tiếng đã có những chia sẻ đầy cảm động sau gần 3 năm ngồi sau song sắt. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Ngày 2/4/2019, Khá Bảnh bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua xét nghiệm, Khá dương tính với chất ma túy. (Ảnh: Công luận) "Mọi thứ nó đến, tôi cảm giác nhanh lắm. Xã hội là như thế, có người thích người ghét, nhưng tôi không biết giữ mình nên thành ra là mất hết." - Khá Bảnh chia sẻ. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Trước đó, Khá Bảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ cộng đồng bởi những phát ngôn gây sốc và các video clip về cuộc sống ăn chơi, sinh hoạt cá nhân được đăng tải trên mạng xã hội. Những video clip tuy được đông đảo các bạn trẻ đón nhận nhưng cũng gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng vì chứa nhiều hình ảnh và hành vi bạo lực. "Sau khi tôi ra tù, các anh em của tôi có quay clip, tôi thấy mọi người biết đến tôi hay chào hỏi tôi, mỗi lần tôi quay video hay nói cái gì cũng được nhiều người xem hơn video của những người khác. Lúc đầu, tôi cũng chỉ quay những video bình thường thôi nhưng sau đấy có những video gây phản cảm khiến tôi cũng áy náy."- Khá Bảnh chia sẻ. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Xuyên suốt trong các nội dung video, hình ảnh hay phát ngôn Khá Bảnh đưa lên mạng xã hội là "chân dung" về một "đại ca" trẻ tuổi, ăn mặc, nói năng dị hợm, có nhiều tiền bạc, có đông đàn em và những cuộc giao lưu với các "đại ca" khác trong giới "giang hồ". (Ảnh: Zing) "Cũng có nhiều người nhắc là không nên làm thế này, thế kia nhưng tôi bảo thủ lắm, tôi chỉ nghe bản thân tôi thôi. Thấy mình càng ngày càng nổi hơn thì mình cứ kệ thôi. Tự nó nổi lên dần dần rồi dường như là mình "bị ép" làm những video hàng ngày. Những người xem mình bảo mình làm cái này hay cái kia đi, mình chạy theo cái vòng cuốn thôi." - Khá giãi bày tâm sự (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Phần lớn những đoạn băng ghi hình của Khá Bảnh trên YouTube đều chứa những quảng cáo cho các loại hình bất hợp pháp như cá cược bóng đá, lô đề, xóc đĩa trực tuyến. (Ảnh: An ninh thủ đô) "Cái nguồn thu nhập hay tôi có nổi tiếng hay không, mẹ tôi không hề biết. Mẹ tôi ở quê, không có dùng điện thoại để biết được trên mạng. Gia đình có mẹ già, bà già, mỗi mình là lo được kinh tế thôi, cũng may mắn là làm trên mạng có lương nhất định. Cũng có phương hướng xây nhà cho mẹ ở nhưng xây chưa thành thì con đi nên lại dở dang. "- Khá Bảnh tâm sự. Cũng như bao bà mẹ khác, mẹ của Khá lúc nào cũng thấy con mình luôn bé bỏng và dù có mắc sai làm gì thì cũng có thể tha thứ: "Khá trông thế thôi chứ nó hiền, nói chuyện thật lắm, chả cãi láo mẹ bao giờ mà được cái là nó lại mau nước mắt." - Mẹ của Khá nghẹn ngào khi nhắc đến con. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Là con trai út và duy nhất trong một gia đình có 4 chị em, 3 chị gái đã lấy chồng, bố đã qua đời từ lúc Khá còn nhỏ nên mẹ luôn là người mà Khá thương yêu nhất: "Tôi mất bố từ khi còn nhỏ, đôi khi tôi nghĩ về bố mà trong lòng lòng áy náy, ăn năn vô cùng cho nên còn một người mẹ, tôi luôn thương mẹ, quan tâm mẹ và bảo ban bạn bè, các anh em phải thương yêu bố mẹ."- Khá Bảnh chia sẻ về gia đình mình. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Khá Bảnh đã từng kết hôn với một người cùng xã, song đến năm 2017 thì hai người ly hôn. Liên tiếp trong hai năm 2014 và 2016, Ngô Bá Khá bị công an thị xã Từ Sơn bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Năm 2017, Khá Bảnh vào tù vì đánh người gây thương tích do liên quan đến việc đòi nợ. (Ảnh: Dân việt). "Khi tôi tuổi 30 thì tôi sẽ khác hoàn toàn. Lúc đấy tôi còn quá trẻ, tôi không nghĩ được, tôi chỉ thấy mọi người thích tôi thì tôi cứ đúng là con người tôi thôi chứ tôi không cần phải thay đổi để cho mọi người nghĩ khác. Khi tôi bước chân đi, dường như tôi cũng muốn những cái đấy sẽ không còn tồn tại trên mạng. Tôi cũng chỉ mong xoá hết video của tôi đi thôi chứ tôi không mong hào quang ngày xưa gì cả." - Khá Bảnh tâm sự (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Khi được hỏi về việc trong tương lai có khả năng có những cuộc gặp mặt trong tù như thế này không thì Khá im lặng một lúc rồi trả lời: "Không thể coi tù là nhà được, đi tù là điều không mong muốn, đi tù là những điều xấu xa nhất của cuộc đời đã xảy ra. Giờ tôi chỉ mong cải tạo tốt để nhanh chóng được trở về nhà. Khá Bảnh ngày xưa không còn nữa, Khá bây giờ đã khác rồi, mọi người đừng học hay làm gì theo tôi để rồi giống như tôi." (Ảnh: Truyền hình Quốc hội). Vào tù khi tuổi đời còn khá trẻ, tuy nhiên quá trình cải tạo của Khá được đánh giá rất tốt. Tuổi trẻ có những lúc bồng bột nhưng phải biết mình sai ở đâu và phải biết sửa sai. (Ảnh: Truyền hình Quốc hội).

