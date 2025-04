Thất bại thảm khốc nhất của hải quân Pháp dưới thời của Napoleon

1. Trận Trafalgar là chiến thắng huy hoàng của Hải quân Anh. Dưới sự chỉ huy của Đô đốc Horatio Nelson, Hải quân Anh đánh bại hoàn toàn hạm đội liên quân Pháp–Tây Ban Nha ngoài khơi mũi Trafalgar, phía nam Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest. 2. Nelson áp dụng chiến thuật đột phá. Trong trận Trafalgar Thay vì đánh theo đội hình song song truyền thống, Nelson chia hạm đội làm hai mũi lao vào trung tâm đội hình địch để cắt đôi và tạo thế bao vây. Ảnh: Pinterest. 3. Đô đốc Nelson hy sinh trong chiến thắng. Mặc dù giành chiến thắng quyết định, Đô đốc Nelson đã bị bắn trọng thương và qua đời ngay trên tàu HMS Victory. Ảnh: Pinterest. 4. Hạm đội liên quân mất hơn 20 tàu chiến. Pháp và Tây Ban Nha mất tổng cộng 22 tàu chiến, trong khi người Anh không để mất một tàu nào trong suốt trận đánh. Ảnh: Pinterest. 5. Trận chiến chấm dứt tham vọng xâm lược Anh của Napoleon. Với thất bại nặng nề tại Trafalgar, kế hoạch đổ bộ vào Anh của Napoleon Bonaparte bị huỷ bỏ vĩnh viễn. Ảnh: Pinterest. 6. Mệnh lệnh của Nelson là một khẩu hiệu bất hủ. Trước khi giao chiến, Nelson ra lệnh kéo cờ hiệu với dòng chữ: “England expects that every man will do his duty” (Nước Anh kỳ vọng mọi người đàn ông sẽ làm tròn bổn phận của mình) – một thông điệp huyền thoại. Ảnh: Pinterest. 7. HMS Victory vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay. Con tàu chỉ huy của Nelson – HMS Victory – hiện được trưng bày tại Portsmouth, Anh Quốc như một biểu tượng lịch sử. Ảnh: Pinterest. 8. Trận Trafalgar khẳng định vị thế bá chủ đại dương của Anh. Kể từ sau trận chiến này, Hải quân Hoàng gia Anh không bị thách thức trong gần 100 năm tiếp theo. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

