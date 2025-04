Điểm danh các khối chiến sĩ diễu binh trong đại lễ 30/4

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc: Những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài

Khối nữ Quân nhạc: Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Khối sĩ quan đại diện năm cánh quân: Cách đây 50 năm, trong những ngày tháng Tư lịch sử, năm cánh quân cùng với các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị quần chúng đồng loạt tiến vào Sài Gòn. Năm cánh quân đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ ngụy quyền Sài Gòn, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.



Khối Chiến sĩ Giải phóng quân: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất, đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để Bắc - Nam sum họp một nhà như mong ước của Bác Hồ kính yêu.



Khối Sĩ quan Lục quân: Lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam..



Khối Sĩ quan Hải quân: Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ, ngoài hải đảo xa xôi; luôn chắc tay súng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.



Khối Sĩ quan Phòng không-Không quân: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Phòng không- Không quân đã đánh bại các “siêu pháo đài bay”, “con ma”, “thần sấm”, “giặc nhà trời” của kẻ thù; bắn rơi 2.635 máy bay; trong đó có 64 chiếc B.52; làm nên Chiến thắng vĩ đại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.



Khối Sĩ quan Cảnh sát biển: Cảnh sát biển Việt Nam - Lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự an toàn và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Khối Sĩ quan Biên phòng: Là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.



Khối nữ Sĩ quan Thông tin: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích vẻ vang; dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm Thông tin liên lạc “Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn”.



Khối nữ Sĩ quan Quân y: Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ Sĩ quan Quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ; vừa chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, hi sinh quên mình để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội.



Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử: Được hình thành và phát triển từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, Tác chiến điện tử được tiến thẳng lên hiện đại, xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”.



Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng: Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng Tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh, tiến lên hiện đại; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”.



Khối nữ Gìn giữ hòa bình: Hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại những điểm nóng xung đột của Cộng hoà Trung Phi, Nam Xu đăng, Trụ sở Liên hợp quốc; để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp; góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.



Khối Chiến sĩ Lục quân : Nối tiếp đội hình là khối Chiến sĩ Lục quân, lực lượng chiến đấu nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng Lục quân đã góp phần quan trọng trong các chiến dịch, lập nên nhiều chiến công hiển hách.





Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp: Lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bộ đội Tăng thiết giáp đã dẫn đầu 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.



Khối Chiến sĩ Đặc công : Là lực lượng “Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, những chiến sĩ “đầu trần, chân đất” của Bộ đội Đặc công đã phát triển nghệ thuật đánh giặc của cha ông thành những ngón đòn hiểm hóc, làm cho kẻ thù “kinh hồn, bạt vía”, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Khối nữ Chiến sĩ Biệt động: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, ngoan cường là nữ Chiến sĩ Biệt động; với nghệ thuật tác chiến “xuất quỷ, nhập thần”, mưu trí, sáng tạo; cách đánh bí mật, táo bạo, bất ngờ vào các cơ quan đầu não, căn cứ quan trọng của Mỹ, ngụy, nữ chiến sĩ Biệt động đã làm cho quân thù khiếp sợ, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù: Đây là những chiến sĩ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, thể chất và lòng dũng cảm; được tuyển chọn và huấn luyện trong môi trường đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Trong chiến đấu, Chiến sĩ Đặc nhiệm dù đã lập nhiều chiến công xuất sắc.



Đoàn nghi lễ danh dự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.



Khối Quân đội nhân dân Lào.



Khối Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia.



Khối nam Dân quân biển: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Dân quân biển luôn một lòng kiên trung theo Đảng, vượt muôn trùng sóng dữ, tích cực vận chuyển vũ khí, lương thực, thuốc men tiếp sức cho chiến trường miền Nam ruột thịt, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Khối nữ Du kích miền Nam: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình ảnh nữ Du kích miền Nam tay không đánh giặc, những “Cô Ba dũng sĩ” với chiếc khăn rằn và nón tai bèo bám xóm, bám ấp, đánh giặc có vai trò quan trọng trong “3 mũi giáp công”: quân sự, chính trị và binh địch vận, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Khối nữ Dân quân miền Bắc: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn nữ Dân quân Miền Bắc đã tích cực tham gia phong trào “Ba đảm đang”, “chắc tay cày, vững tay súng”. Ngày nay, các nữ Dân quân miền Bắc đang ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Xe chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ toàn lực lượng: Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ Vì an ninh Tổ quốc tung bay, lấp lánh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.



Khối nam Sĩ quan An ninh nhân dân: Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng An ninh nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, huy động sức mạnh của nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.



Khối nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân: Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.



Khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông: Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đội Công an chỉ đường, Đội Công an kiểm tra xe tải, Đội tuần tra kiểm soát... là các tổ chức tiền thân của Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông vận tải quan trọng, vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, bảo vệ các cuộc hành quân, trú quân, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.



Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân: Không quân Công an nhân dân ra đời nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động bay phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai và các nhiệm vụ khác.



Khối nam Sĩ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân; đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vượt qua khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các danh hiệu cao quý khác.



Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy: 64 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu với “giặc lửa”, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.



Khối nam Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Được thành lập nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên, tài sản, hỗ trợ hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người.



Khối nam Chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu: Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; cứu nạn, cứu hộ và các nhiệm vụ khác.



Khối nữ Chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm: Vượt khó, vượt khổ, các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những “bông hồng thép” kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân.



Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh: Tuy mới thành lập 05 năm, nhưng lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh luôn chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, mau chóng trưởng thành. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.



Khối Hồng kỳ: Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non song về một mối.





