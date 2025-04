F-16 Ukraine lập "kỷ lục" lần đầu bắn hạ Su-27

Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố tin “không vui”, vào sáng sớm ngày 28/4/2025, một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine, đã bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu phức tạp”, nhằm hỗ trợ đẩy lùi các cuộc tấn công bằng UAV tự sát tầm xa của Nga. Nguyên nhân vụ tai nạn, đang được một ủy ban điều tra đặc biệt điều tra. Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ của Không quân Ukraine, họ xuất kích 2 máy bay chiến đấu, để phối hợp đánh chặn cuộc tập kích bằng UAV Geran-2 của Nga, và đã “vô tình” rơi mất một máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27. Xung quanh việc chiếc Su-27 của Ukraine bị rơi, có nhiều nguồn thông tin khác nhau. Ban đầu có thông tin rằng nó đã bị phá hủy tại sân bay ở Cherkassy, do bị UAV Geran-2 của Nga tấn công; nhưng thông tin này sau đó đã bị phủ nhận. Đoạn phim về vụ tai nạn Su-27 đã được công bố trực tuyến và một phiên bản khác về vụ tai nạn đã được lên tiếng. Theo đó, máy bay Su-27 của Không quân Ukraine đã bị bắn hạ trên không, khi đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Có ý kiến cho rằng, chiếc Su-27 đã bay quá gần UAV của Nga, nên có thể va chạm dẫn đến bị rơi, nhưng phi công đã kịp phóng dù ra ngoài. Tuy nhiên, sau đó đã có nhiều ý kiến bác bỏ nguồn tin trên. Theo thông tin mới nhất, một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine, đã phối hợp với Su-27 để đẩy lùi cuộc tấn công của UAV Nga. Rõ ràng là phi công F-16 đã xác định nhầm mục tiêu và nổ súng vào chiếc Su-27 của đồng đội. Còn theo hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform, dẫn nguồn tin chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chiếc chiến đấu cơ Su-27 đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV tự sát tầm xa của Nga. Trong khi làm nhiệm vụ, “không rõ vì lý do gì”, chiếc Su-27 đã bị rơi; hiện cuộc điều tra máy bay rơi đang được tiếp tục. Phi công điều khiển chiếc Su-27 đã kịp phóng dù ra ngoài và đang được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra. Cũng theo một số nguồn tin, phi công lái máy bay chiến đấu Su-27 vừa bị bắn hạ, là bạn học của phi công Ivanov, người lái máy bay chiến đấu F-16, trước đó đã tử nạn ở vùng Sumy. do nghi bị tên lửa phòng không của Nga bắn hạ. Vào ngày 29/4, một số tài khoản trên mạng xã hội, đã đăng tải thông tin cho rằng, chiếc Su-27 đã bị bắn hạ bởi một chiếc F-16 của chính Không quân Ukraine, khi hai chiếc máy bay của Mỹ và Liên Xô, đã cùng tham gia đẩy lùi cuộc không kích bằng UAV tầm xa của Nga vào Cherkassy. Theo một số nguồn tin, phi công lái chiếc F-16, đã nhầm lẫn mục tiêu giữa máy bay Su-27, với UAV tự sát tầm xa Geran-2 của Nga. Theo những cư dân mạng Ukraine, nếu không quân Ukraine tiếp tục "bắn nhầm", Kiev sẽ sớm không còn máy bay chiến đấu nào nữa. Theo một số chuyên gia, việc phi công F-16 bắn nhầm chiếc Su-27 là điều cực kỳ khó tin; mà nếu đúng như vậy, thì phi công lái F-16 của Ukraine có trình độ chuyên môn rất kém, khi không thể phân biệt được chiến đấu cơ Su-27 và UAV tự sát Geran-2 trong không chiến. Kể từ khi Không quân Ukraine nhận được máy bay chiến đấu F-16 do NATO cung cấp, đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, lập kỷ lục trên chiến trường Nga-Ukraine. Vấn đề là chiếc F-16 không bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga, mà là máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine. Điều cần lưu ý đó là, trước khi kế hoạch nhận viện trợ hàng trăm máy bay F-16 của NATO được thực hiện, 10 máy bay chiến đấu Su-27 duy nhất có thể bay chắc chắn là báu vật của Không quân Ukraine. Không ngờ, nó lại trở thành mục tiêu của F-16, khiến Không quân Ukraine chả còn gì để giải thích. Vào ngày 28/4, kênh truyền hình Nga Воевода Вещает chính thức đưa tin, "chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine rơi ngày 28/4, đã bị bắn hạ bởi hỏa lực của phe mình, cụ thể là bị một chiếc F-16 bắn hạ. Trên thực tế, đây là ‘sự cố’ thứ hai xảy ra trong Không quân Ukraine gần đây”. Trước đó, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine đã bị bắn hạ trên không phận Sumy. Kết quả điều tra cuối cùng cho thấy chiếc máy bay xấu số này, đã bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không Patriot của chính lực lượng phòng không Ukraine phóng đi. Các chuyên gia cho rằng, cho dù tên lửa Patriot bắn hạ MiG-29, hay F-16 bắn hạ máy bay chiến đấu Su-27 của chính mình, thì về cơ bản điều đó phản ánh khả năng chỉ huy và phối hợp nội bộ của quân đội Ukraine; đặc biệt là việc phân biệt “địch-ta” giữa các chiến đấu cơ và giữa tên lửa và không quân. Quân đội Ukraine cho rằng, các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu do NATO cung cấp, đã bị gỡ bỏ đường truyền dữ liệu và hệ thống nhận dạng “địch-ta”, dẫn đến tình trạng hỗn loạn do thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng và hệ thống vũ khí khác nhau. (nguồn ảnh Sina, Topwar, Ukrinform, TASS).

https://topwar.ru/263813-on-nastojaschij-as-soobschaetsja-chto-ukrainskij-su-27-nad-cherkassami-vchera-byl-po-oshibke-sbit-pilotom-istrebitelja-f-16.html

https://topcor.ru/59296-pojavilos-video-unichtozhenija-ukrainskogo-su-27-rossijskim-bpla-geran-2.html

Quân đội Ukraine cho rằng, các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu do NATO cung cấp, đã bị gỡ bỏ đường truyền dữ liệu và hệ thống nhận dạng "địch-ta", dẫn đến tình trạng hỗn loạn do thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng và hệ thống vũ khí khác nhau. (nguồn ảnh Sina, Topwar, Ukrinform, TASS).