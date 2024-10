Gã sát nhân đốn mạt và cái chết tức tưởi của người phụ nữ

Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn ngày 20/03/2024, chị Đ.N (trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai) dắt bò về lán sau một ngày vất vả. Từ xa, N. thấy cô con gái nhỏ đang lầm lũi ngồi một mình. Chị N. thấy lạ, bởi lẽ vào sáng cùng ngày, khi đi chăn bò, chị gửi con cho mẹ đẻ là bà Đ.A (46 tuổi) trông coi ở lán. Chị N. đi lại gần, căn lán vắng hoe, cô con gái mặt thất thần. N lên tiếng hỏi thì con gái bảo "bà chết rồi". Theo hướng chỉ tay, chị N. chạy ra thì phát hiện mẹ đẻ tử vong, nằm trên nền đất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thông tin về cái chết của bà A. được báo về cho Công an huyện Ia Pa và Công an tỉnh Gia Lai. Hiện trường vụ án nằm cách xa khu dân cư, giữa rẫy sắn um tùm. Nạn nhân nằm trên nền đất, quần bị tụt xuống. Bên cạnh đó công an phát hiện có vết máu. Khám nghiệm sơ bộ, Công an tỉnh Gia Lai xác định, trên đầu nạn nhân cho vết thương do vật tày, cứng gây nên. Ở phần cổ có vết bầm tím, giống như vết siết. Nguyên nhân tử vong bước đầu được cho là ngạt khí do siết cổ và có dấu hiệu bị hiếp dâm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công tác khám nghiệm cũng cho thấy, bà Đ.A với hung thủ không có vật lộn, các đầu ngón tay nạn nhân nguyên vẹn, chẳng có vết xước xát. Như thế có thể thấy, một là nạn nhân có quen biết với hung thủ. Thứ hai, hung thủ đã sát hại nạn nhân trước khi thực hiện hành vi đồi bại. Gần lán, công an tìm thấy một chiếc thớt, một viên gạch nghi là hung khí. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tìm hiểu sâu về nhân thân nạn nhân, công an biết được bà Đ.A sinh sống cùng chồng và các con tại xã Pờ Tó. Từ trước tới nay, nạn nhân chưa từng có mâu thuẫn, xích mích với ai. Khi chị Đ.N hỏi cô con gái nhỏ về việc bà bị sát hại, cháu chỉ nói được "bà bị ông già giết rồi". Do nhân chứng còn quá bé, các điều tra viên không thể coi như đây là một lời khai chính thức. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên cho rằng khi cháu bé gọi hung thủ là "ông già" có nghĩa nghi phạm lớn tuổi. Tuy nhiên, ở vùng đồng bào, cách gọi đó cũng dùng cho người trẻ tuổi nhưng là họ hàng, có vai vế. Một câu hỏi nữa cũng được công an đặt ra là vì sao hung thủ sát hại bà Đ.A nhưng lại không làm hại cháu bé. Lý giải nguyên nhân, các anh đưa ra 2 giả thuyết: Một là hung thủ với cháu bé có họ hàng, người thân. Hai là hung thủ với cháu bé không quen biết, hắn nghĩ nạn nhận chẳng thể nhận dạng được nên đã bỏ qua. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cũng thời điểm này, Công an tỉnh Gia Lai nhận được một vài thông tin về những mâu thuẫn nội bộ của gia đình nạn nhân. Theo đó, chồng nạn nhân là người hay uống rượu và không ít lần giữa họ có xô xát. Khi vụ án xảy ra, chồng bà Đ.A cũng vắng mặt tại địa phương. Tuy nhiên, sau đó xác minh, các trinh sát cũng làm rõ người đàn ông này hoàn toàn không liên quan đến cái chết của vợ mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại huyện Kông Chro, công an phát hiện có người đàn ông tên Đinh I Ô (35 tuổi) xuất hiện nghi vấn. I Ô là kẻ mới ra tù, rất ít khi ở nhà. Hàng ngày, I Ô hay uống rượu và đi lang thang khắp các nương rẫy. Sau khi bà Đ.A bị sát hại, Đinh I Ô cũng biến mất khỏi địa phương. Công an đã nhiều lần triệu tập, mời làm việc với người đàn ông này nhưng không được. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau thời gian truy tìm I Ô không có kết quả, Công an tỉnh Gia Lai buộc phải lấy mẫu ADN gián tiếp từ người nhà đối tượng này nhằm xác định huyết thống với mẫu sinh học thu được từ người nạn nhân A. Kết quả, mẫu ADN thu được từ nạn nhân chính là của Đinh I Ô. Sau nhiều này truy đuổi, cuối cùng các trinh sát cũng phát hiện, bắt giữ Đinh I Ô khi hắn ta đang lẩn trốn tại khu vực ngã ba Cây Xoài (thị xã Ayun Pa). Tại cơ quan điều tra, Đinh I Ô khai, chiều 20/3 sau khi nhậu say, Đinh I Ô đi lang thang lên khu vực rẫy ở xã Pờ Tó. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi ngang qua lán của gia đình bà Đ.A thì phát hiện người phụ nữ này ở với cháu bé. Trong đầu nảy sinh ý định đốn mạt, I Ô thấy chiếc thớt gỗ để ở lán nên cầm lên bất ngờ đánh vào đầu bà A. Sợ hãi, bà A bỏ chạy ra ngoài rồi kêu cứu. Đinh I Ô không buông tha, gã chạy theo đánh thêm nhiều lần nữa sau đó lấy dây thừng siết cổ. Thấy nạn nhân đã chết, I Ô giờ trò đồi bại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lo sợ bị phát hiện, I Ô đã đi lang thang qua nhiều địa phương cho đến khi bị bắt giữ. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng này sẽ phải trả giá trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội:

