Đường Nhuệ tiếp tục bị khởi tố tội “Cưỡng đoạt tài sản”

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình).



Đồng thời, cùng tội danh trên, cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình).

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, việc khởi tố Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm do quá trình mở rộng điều tra xác định các đối tượng này có liên quan việc một số doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở tỉnh Thái Bình tố cáo 2 bị can đòi tiền mai táng.

Theo đó, ở tỉnh Thái Bình không có dịch vụ hỏa thiêu nên gia đình có người chết phải thuê mang tử thi đến Nam Định hoặc Hải Phòng. Tuy nhiên từ cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường cùng một số người được cho là đã ép các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ mai táng ở địa phương phải nộp tiền cho Đường. Những người tố cáo phản ánh nhóm của bị can Đường thu 500.000 đồng khi hỏa táng mỗi người chết. Số tiền này các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng lại thu của gia đình những người quá cố để nộp cho Đường.

Đây là lần thứ 3, Đường Nhuệ bị khởi tố liên quan 3 vụ việc khác nhau trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự năm 1999 liên quan vụ đánh người xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm năm 2014.

Ngày 02/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của một công dân trú tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tố giác ngày 30/3/2020 bị một số đối tượng đánh gây thương tích tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để điều tra các bị can: Nguyễn Xuân Đường (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) cả hai đều trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngoài ra còn có 4 bị can cùng tội danh là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Phạm Ngọc Quý (SN 2003) hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư; Phạm Xuân Hòa (SN 1976) thường trú tại khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư và Đào Văn Bằng (SN 1986) trú tại số nhà 24, tổ 18, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Liên quan Đường Nhuệ, ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự đối 4 cán bộ thuộc Sở Tư Pháp và Sở TN&MT tỉnh Thái Bình.

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Văn Hiệp (SN 1984) là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977) là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970) là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình; Hà Văn Dũng (1984) là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình.