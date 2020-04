Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an: Viện KSND Tối cao vào cuộc

Thông tin mới nhất liên quan vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), tối ngày 27/4, một nguồn tin cho biết, chiều cùng ngày, cán bộ của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có giấy mời bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) làm việc để phối hợp điều tra liên quan vụ việc trên.



Theo đó, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã mời bà Đinh Thị Lý cùng con trai có mặt tại trụ sở Viện KSND tỉnh Thái Bình vào ngày 28/4/2020 để trình bày lại nội dụng sự việc ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Đây là diễn biến mới nhất vụ án sau sự việc ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18/11/2014.

Vụ án trên xuất phát từ việc bà Nguyễn Thị Thanh Giang (trú tại Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đưa tiền cho bà Đinh Thị Lý (trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) để nhờ bà Lý xin việc cho người thân, nhưng việc thì chưa xin được mà tiền thì bà Lý chưa chịu trả nên bà Giang đã nhờ Nguyễn Xuân Đường đòi lại số tiền trên.

Bà Lý cho là không liên quan gì đến Nguyễn Xuân Đường nên đã đưa vụ việc ra Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để giải quyết. Trong lúc ngồi chờ giải quyết tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm, bà và con trai là anh Mai Thế Duy đã bị Nguyễn Xuân Đường đánh gây thương tích.

Trên cơ sở xác minh thấy có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích”, ngày 5/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình chưa xác định được bị can. Do hết thời hạn điều tra, ngày 05/7/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

Gần đây trong quá trình điều tra mở rộng các hành vi phạm tội của Đường "Nhuệ" , Dương và đồng phạm, trên cơ sở các tình tiết, chứng cứ mới thu thập được và thông tin do bà Lý, bà Giang cung cấp thêm, ngày 14/4/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên và ngày 21/4/2020 đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Một diễn biến liên quan đến vụ án trên, mới đây bà Đinh Thị Lý đã làm đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình. Lý do tố cáo được nêu trong đơn do ông Cao Giang Nam không làm tròn vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, dung túng, bỏ lọt tội phạm.

Mới đây, Ban Chỉ đạo 1593 của tỉnh Thái Bình đã yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu bao che hay cố ý làm sai lệch kết quả điều tra, cần phải xử lý kịp thời và nghiêm minh.