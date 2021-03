Đường dây ma túy có dấu hiệu chuyển 600 tỷ đồng ra nước ngoài

Thông tin được đăng tải trên Báo Pháp Luật TP HCM, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cung cấp sáng 11/3 tại Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy và gặp mặt, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 24 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam cũng như trên thế giới, hoạt động của tội phạm ma túy cũng phức tạp không kém, nhất là ở khu vực biên giới phía Bắc. Trong vòng hơn 2 tháng (15/12 đến 28/2), Cục đã phối hợp với các đơn vị và công an các địa phương bắt 29 vụ, 69 người, thu giữ hơn 300 kg ma túy, 112.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 10 viên đạn.

Tang vật ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nhân Dân).

Đáng chú ý, ngày 8/1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Vật chứng thu giữ 37 máy POS, mPOS, 4 máy nhập dữ liệu thẻ (làm thẻ giả), 2 máy tính, hơn 1.600 hóa đơn thanh toán (tương đương 7,4 tỷ đồng), 150 bánh nghi là heroin.

Báo Thanh Niên cũng đưa tin, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi can chủ mưu, cầm đầu có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, phương thức thủ đoạn che giấu rất tinh vi. Theo đó, các nghi can dụng không gian ảo trên internet, các trang mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nên khó xác định được địa bàn cụ thể, danh tính, địa chỉ thật. Số đối tượng, người bị hại, người liên quan nhiều, trải rộng trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều tỉnh thành trên cả nước, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như liên quan đến 15 ngân hàng ở Việt Nam, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.... số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Cho tới nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt, khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cục trưởng CSĐT tội phạm về ma túy nói thêm, đường dây tội phạm này có dấu hiệu chuyển khoảng 600 tỷ ra nước ngoài , hiện Ban chuyên án đang điều tra khai thác mở rộng.

Các thiết bị, máy móc của đường dây ma túy sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.

Cục C04 cũng phối hợp Công an TP HCM và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia qua các tỉnh biên giới Tây Nam về TP.HCM tiêu thụ. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây là một nghi can người Việt Nam, hiện đang sinh sống ở Campuchia. Người này câu kết, móc nối với các nghi can trong nước chỉ đạo, điều hành đường dây vận chuyển ma túy qua các ứng dụng nhắn tin trên internet.

Ban chuyên án đã bắt quả tang Lê Tài Linh và Trần Quốc Khánh (đều trú tại TP.HCM) thu giữ 19,5 kg ma túy tổng hợp các loại. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Huỳnh Thị Điệp, là mẹ của Linh, khám xét thu giữ thêm 3 kg ma túy tổng hợp. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, ban chuyên án bắt giữ thêm nhiều người liên quan, đến nay qua các giai đoạn thu giữ 210,5 kg ma túy các loại cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

