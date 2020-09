Đường dây đánh bạc 3000 tỷ ở Đà Nẵng: Web đỏ đen, chiêu trò chủ bạc

3000 tỷ đồng đánh bạc qua wed đỏ đen



Ngày 24/9, Cục An ninh mang và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã thông tin về vụ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet trên địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu có quy mô lớn, hoạt động khá tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Theo đó, qua hoạt động nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố thông qua trang web bong88.com. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 3.000 tỷ đồng (ba nghìn tỷ đồng).

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, vào hồi 21h30’, ngày 23/9, Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, chia thành nhiều mũi, triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp 30 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan.

Kết quả khám xét đã thu giữ 4 ô tô; số lượng lớn tiền mặt; hàng trăm thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng; sổ sách, tài liệu, đồ vật khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đáng chú ý, đã phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng, 24 viên đạn, kèm theo đó là công cụ hỗ trợ gồm 3 kiếm, 1 bình xịt hơi cay; qua công tác đấu tranh cho thấy trong đường dây có nhiều đối tượng hình sự, hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi và hoạt động có tính chất xã hội đen.

Bước đầu xác định từ đầu năm 2020, Huỳnh Ngọc Anh cùng đồng bọn đã sử dụng nhiều trang mạng để tổ chức cho hàng trăm người thường xuyên đánh bạc qua hình thức cá độ, cá cược trên mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến trên 3.000 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và gần 20 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Anh.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua nhà cái bong88.com. Các đối tượng tổ chức là đối tượng quản lý, điều hành các tài khoản đại lý, sau đó chia tài khoản cho người tham gia đánh bạc; các đối tượng đánh bạc trực tiếp tiến hành đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, casino trực tuyến trên trang web bong88.com.

Trang web bong88.com là trang đánh bạc trực tuyến, máy chủ được đặt tại Mỹ, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Bong88.com tổ chức các hình thức đánh bạc gồm: Thể thao (cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt,…), casino, xổ số.

Bong88.com là nhà cái hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp; muốn tham gia đánh bạc, con bạc phải liên hệ với đại lý cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) tham gia đánh bạc. Người đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang bong88.com để đánh bạc.

Chiêu trò “trùm” cờ bạc Huỳnh Ngọc Anh

Đường dây đánh bạc do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức có quy mô lớn, hoạt động khá tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã xác định rõ hành vi, phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa đối tượng cầm đầu và các chân rết bên dưới cùng hàng trăm con bạc. Tại Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng chính, có vai trò tổ chức đường dây.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net để mở “tài khoản tổng” cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài…

Số vũ khí thu giữ được. Tang vât vụ án.

Sau đó, Anh phân phối và quản lý các “tài khoản con” bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và nhiều đối tượng khác tại Đà Nẵng và Gia Lai.

Muốn tham gia đánh bạc, các con bạc phải liên hệ với các “đại lý” cấp trên để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua sau khi cá độ, các đối tượng lại quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua các tài khoản ngân hàng.

Tham gia đường dây này có nhiều đối tượng hình sự vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay lãi nặng và có các hoạt động khác theo kiểu “xã hội đen”.

Với chiêu trò trên, chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu được xác định lên đến trên 3.000 tỷ đồng, chủ yếu tại Đà Nẵng, còn lại là ở tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất được bóc gỡ tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Rạng sáng 24/9, tất cả các đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an TP Đà Nẵng và các phòng liên quan để ban chuyên án tiếp tục điều tra, đấu tranh, củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Bước đầu đã phân loại, làm rõ 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, 8 đối tượng mở tài khoản đánh bạc ở cấp độ lớn, ngoài ra còn có hàng trăm con bạc khác có liên quan.

Liên quan vụ việc trên, ngoài những đối tượng cộm cán của đường dây đã bi bắt giữ, còn liên quan đến nhiều đường dây khác, do đó, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều tra, truy nã các đối tượng còn đang bỏ trốn.

Hiện tại, Bộ Công an đang phối hợp, chỉ đạo Công an địa phương điều tra mở rộng vụ án và tiếp tục đấu tranh quyết liệt đối với loại tội phạm này.

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã thăm, trao Bằng khen và thưởng nóng 60 triệu đồng động viên lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng vì thành tích phối hợp với Bộ Công an phá vụ án đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương thành tích của Công an thành phố phối hợp với lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, triệt án đường dây đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.