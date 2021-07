Dựng tường gạch, lập 14 chốt quanh xã có 6 ca mắc Covid-19

Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Quang Ất sáng nay (26/7) cho VietNamNet biết, cơ quan chức năng của huyện và xã lập 14 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các vị trí ra vào các thôn có ca F0.



"Xã An Khánh hôm qua ghi nhận 6 trường hợp F0 tại hai thôn An Thọ và thôn Vân Lũng, ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19, ngay lập tức chính quyền địa phương phong tỏa cứng các lối ra vào. Do đặc thù xã nằm gần Đại lộ Thăng Long, có nhiều lối ngách nên chính quyền và người dân lập các rào cứng bằng tường gạch và thép lưới", ông Bùi Quang Ất thông tin.

Người dân tiếp tế rau xanh vào trong khu vực phong tỏa thôn An Thọ sáng nay. Ảnh: Đoàn Bổng

Ghi nhận của VietNamNet tại thôn An Thọ sáng nay cho thấy, lực lượng chức năng gồm công an, dân phòng, đoàn thanh niên tổ chức lập chốt và túc trực 24/24h để kiểm soát người ra vào thôn.

Một cán bộ công an trực tại chốt cho biết, tổ kiểm soát chính thức được kích hoạt từ chiều hôm qua, ở mỗi chốt chính quyền dựng lán tạm để lực lượng ứng trực làm việc xuyên đêm.

Những người ở ngoài khu vực cách ly nếu muốn tiếp tế lương thực hoặc chuyển các văn bản, giấy tờ vào trong đều phải qua tổ kiểm dịch. Sau khi tiếp nhận, người trong vùng cách ly sẽ được chuyển hàng hóa đến tận nơi.

Được biết, ngoài 14 chốt kiểm dịch được chính quyền lập nên, người dân trong xã An Khánh phối hợp với chính quyền dựng lên các rào chắn cứng làm từ thép B40 và các tường gạch cố định. Ở mỗi dải phân cách cứng đều được căng biển khu vực cách ly để nhận biết.

Một nhân viên bưu chính ở trong thôn bị phong tỏa không được ra ngoài vì thiếu giấy xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Đoàn Bổng

Rào chắn cứng bằng gạch tại thôn An Thọ. Ảnh: Đoàn Bổng

Mỗi rào chắn đều được căng dòng chữ khu vực phong tỏa để người dân nhận biết. Ảnh: Đoàn Bổng

Chốt kiểm soát dịch tại thôn Vân Lũng, nơi ghi nhận có 4 ca F0. Ảnh: Đoàn Bổng

Người dân xã An Khánh hạn chế ra đường vì có ca F0 và trong điều kiện TP thực hiện Chỉ thị 17. Ảnh: Đoàn Bổng

Một số người dân thôn Vân Lũng muốn ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng yêu cầu quay lại vì không đủ điều kiện. Ảnh: Đoàn Bổng

Khu vực chợ Phú An dừng hoạt động. Ảnh: Đoàn Bổng

Người dân muốn tiếp tế hàng hóa phải qua tổ kiểm soát dịch. Ảnh: Đoàn Bổng

Toàn cảnh xã An Khánh với diện tích tự nhiên 8,3 ha, dân số hơn 17 nghìn người. Ảnh: Đoàn Bổng