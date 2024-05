Đưa ngay đấu giá biển số xe vào Luật Đấu giá tài sản

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, giải trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện báo cáo và dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Giải trình ý kiến đại biểu về việc về quy định biển đấu giá biển số xe, ông Thanh cho hay, trong Báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nêu rất rõ, đó là ngày 19/5 vừa qua, Chính phủ đã có báo cáo và chúng tôi phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đã thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội là sẽ chuyển quy trình, thủ tục đấu giá biển số xe sang Luật Trật tự, an toàn giao thông và thực hiện quy trình, thủ tục theo pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

"Chúng tôi cũng đã bỏ điều khoản chuyển tiếp thực hiện Nghị quyết 73 của Quốc hội", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thông tin.