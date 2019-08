Dự báo thời tiết hôm nay 4/8: Hà Nội mưa gió mịt mù

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 30-100mm/24 giờ).



Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình và Nam Sơn La mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ).

Ảnh minh họa: Internet.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa to đến rất to; ngày mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nền nhiệt cao nhất trong khoảng 26 - 29 độ.

Từ đêm 4 - 6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm).

Đông Bắc Bộ đêm mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày ở mức 27 - 30 độ.

Hà Nội ngày có mưa vừa, mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm). Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm mưa to đến rất to, ngày mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 - 31 độ; phía Nam 32 - 35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên nhiệt độ trưa chiều ở mức 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ. Nam Bộ 28 - 31 độ.