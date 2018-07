Dự báo thời tiết 13/7: Đêm nay miền Bắc có mưa to

Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên từ hôm qua, ở khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông.



Dự báo thời tiết từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Từ đêm nay đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Từ đêm nay, các tỉnh phía Bắc có mưa to

Theo dự báo, từ ngày mai đến 16/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng – Thái Bình và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Cụ thể, biên độ lũ trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô từ 2-3m; thượng lưu sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông La từ 1-2m; thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-5m.

Tại vùng núi các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.

Dự báo thời tiết hôm nay, nhiệt độ cao nhất các tỉnh thành khắp cả nước duy trì mức 33 - 34 độ C.