Dự báo thời tiết 1/10: Mưa lớn diện rộng, có dông sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10, nhiều khu vực trong cả nước có mưa dông, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện đang vào mùa mưa dông ở Việt Nam, vì vậy hiện tượng sét đánh thường xuyên xảy ra rất dễ gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Người dân hạn chế đi ra ngoài trong cơn dông và tránh xa những khu vực dễ bị sét đánh, thường xuyên có sét.

Ảnh minh họa.

Các nghiên cứu của Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho thấy, nước ta nằm ở tâm dông châu Á - một trong ba tâm dông trên thế giới, có hoạt động dông sét mạnh.

Mùa dông ở Việt Nam tương đối dài, số ngày dông trung bình 100 ngày/năm và số giờ dông trung bình là 250 giờ/năm. Mỗi năm, Việt Nam hứng chịu tới hai triệu cú sét.

Khu vực như xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Đồng bằng sông Cửu Long... là những nơi được coi là tâm sét.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.