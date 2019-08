Hà Nội mưa lớn, hình ảnh nhiều ô tô bị cây đổ đè trúng tràn ngập MXH

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ sáng sớm nay (3/8), Hà Nội mưa lớn đến mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m. Do ảnh hưởng bão, các tuyến phố Hà Nội có mưa lớn, cây xanh ở nhiều tuyến phố bị gió quật ngã ngáng đường, thậm chí đè hư hỏng các phương tiện giao thông. Cây đổ trên đường Lạc Long Quân.Cây bật gốc đè lên xe. Một chiếc xe khác bị cây đổ đè lên. Lực lượng chức năng đang tiến hành dọn dẹp cây đổ trên các tuyến phố. Kèm theo những hình ảnh, dân mạng cũng cảnh báo các chủ xe không nên đỗ xe ở dưới các cây lớn ngày mưa bão. Một chiếc xe bị tán lá cây đổ đè lên nóc.

