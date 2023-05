Dự án hạ tầng xã An Phú: Dân chưa đồng thuận vì không có đền bù

Thời gian qua, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của người dân xã An Phú, TP Pleiku, Gia Lai liên quan đến công tác triển khai dự án Đầu tư hạ tầng chuyển đổi cây trồng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu vực Nam QL 19.

Cụ thể, bà Bùi Thị Ánh Tuyết, thôn 3 xã An Phú nói: "Đất nhà tôi có sổ đỏ hẳn hoi, nhưng không thấy chính quyền hay nhà thầu họp về phương án đền bù như thế nào. Đơn vị thi công tự ý cắm cọc lấn vào phần đất có sở hữu..."

Người dân phải thu hoạch hoa màu sớm để giao mặt bằng cho nhà thầu

Ghi nhận tại thực địa, nhiều người dân cũng có phản ánh tương tự trường hợp của bà Tuyết.

Mang câu hỏi của người dân liên quan đến việc không nhận được thông báo về tiền đền bù đất, hoa màu từ dự án để hỏi UBND xã An Phú. Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: "Quyết định phê duyệt dự án UBND TP Pleiku không bố trí tiền đền bù . Vậy nên xã vận động người dân là chính. Nếu có hộ dân chưa thông có thể do họ đi vắng nên chính quyền chưa gặp để vận động thôi."

Theo đơn vị thi công, dự án đến nay đã hoàn thành 35% sản lượng. Thời gian tới, nhà thầu sẽ tiến hành bê tông mặt đường, đẩy nhanh tiến độ trước khi mùa mưa đến.