Đồng Nai có thêm lãnh đạo Công an mới, tội phạm lại "khiếp vía"

Sáng 1/6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Phòng an ninh Chính trị Nội bộ công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tại lễ bổ nhiệm, đại tá Trần Tiến Đạt, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hứa trong thời gian tới cùng với tập thể Ban Lãnh đạo Công an tỉnh quyết tâm đoàn kết, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ Công tác công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Đại tá Trần Tiến Đạt từng đảm nhiệm các vị trí công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai như Chánh văn phòng Công an tỉnh, Trưởng CA TP Biên Hòa, Trưởng Phòng an ninh Chính trị nội bộ trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTO. Đồng thời, Thiếu tướng Lê Tấn Tới cũng đã trao quyết định Bộ trưởng Công an nghỉ hưu theo chế độ đối với Đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Đồng Nai có 8 lãnh đạo gồm Giám đốc Công an tỉnh gồm đại tá Vũ Hồng Văn và 7 phó giám đốc gồm đại tá Đạt vừa bổ nhiệm, các đại tá Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang và thượng tá Nguyễn Xuân Thao. Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Đồng Nai địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự xã hội. Việc đại tá Trần Tiến Đạt được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được kỳ vọng sẽ giúp Đại tá Vũ Hồng Văn và Công an tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là việc trấn áp các băng nhóm tội phạm. Trước đó, vào tháng 11/2019, đại tá mũ cối Vũ Hồng Văn được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó không lâu, đại tá Văn đã tạo được niềm tin trong nhân dân khi liên tiếp trấn áp được nhiều băng đảng, tụ điểm khét tiếng ở tỉnh này. Có thể liệt kê nhiều vụ việc mang đậm dấu ấn đại tá Vũ Hồng Văn. Điển hình, cuối năm 2019, ngay khi về làm Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo triệt phá hàng loạt vụ án, băng nhóm tội phạm. Cụ thể, đêm 7/12 và rạng sáng 8/12/2019, nhiều nhóm trinh sát hình sự, Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đột kích Bar Cosmo, bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo. Ngày 16/12/2019, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 15 băng nhóm tội phạm, bắt, xử lý 86 đối tượng hoạt động có tổ chức. Trong số đó có 4 nhóm, 36 đối tượng hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã triệt xóa 88 tụ điểm, 513 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc; xóa 18 tụ điểm hoạt động mại dâm (tăng 62% so với cả năm 2019). Đối với tội phạm ma túy, lực lượng công an tỉnh cũng đã phát hiện 135 vụ (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, đáng chú ý nhất là vụ triệt phá đường dây sản xuất ma túy ở địa bàn TP.Biên Hòa, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 ngàn viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy tổng hợp. Đối với loại tội phạm tín dụng đen, nổi bật nhất là vụ việc chặn đứng hoạt động của băng nhóm Toàn "đen" cầm đầu. Ngày 15/4, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Đậu Đức Mười (SN 1989, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) - đối tượng gây ra vụ trọng án ở khu nhà trọ phường Long Bình, TP Biên Hoà. Để bắt giữ được đối tượng này, lực lượng công an Đồng Nai đã phải vượt hàng nghìn cây số, đích thân Giám đốc Công an Đồng Nai hỏi cung, đối tượng Đậu Đức Mười mới khai nhận hành vi phạm tội gây ra vụ giết người ở khu nhà trọ phường Long Bình. Mới đây, đại tá Vũ Hồng Văn và lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tạo dấu ấn khi triệt phá băng nhóm tội phạm Loan “cá” – một nhóm bảo kê có “số má” tại Đồng Nai. Theo đó vào khoảng 15h ngày 5/5, lực lượng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng khác bắt khẩn cấp nhóm 9 đối tượng do Lý Thị Loan (Loan “Cá”, SN 1981, phường Hóa An, TP Biên Hòa) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại KCN Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là băng nhóm tội phạm “bảo kê” có số má hoạt động nhiều năm nay tại khu vực trên. Các đối tượng trong băng nhóm này thường dùng vũ lực đe dọa khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê để được buôn bán từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Không chỉ có bảo kê thu tiền “xâu” đối với những người bán hàng mà băng nhóm này còn bảo kê cả việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê tại nhiều khu nhà trọ lân cận KCN Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu; phường Trảng Dài, Tân Phong thuộc TP Biên Hòa. Cùng với việc triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét trách nhiệm của trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) để băng nhóm này hoạt động trong một thời gian dài mà không đấu tranh, xử lý. Trước đó, dưới sự chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn, Công an tỉnh Đồng Nai đã vây bắt đoàn xe “vua” gồm 27 xe đầu kéo và xe tải hạng nặng của Công ty TNHH TM Âu Châu và Công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh rạng sáng ngày 15/4, điều tra ban đầu, đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc điều hành, vận chuyển của doanh nghiệp quản lý đoàn xe này. Hoạt động của đoàn xe này nhiều năm qua đã gây nhiều bức xúc trong dư luận do thường xuyên chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, gây ra nhiều vụ tai nạn va chạm và chết người. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về tình trạng gây mất an toàn của đoàn xe của các doanh nghiệp này và cho rằng đây là đoàn xe “vua” có người “chống lưng”. Ngoài các vụ việc trên, từ đầu năm 2020 đến nay, tội phạm hình sự trên địa bàn được kiềm chế, kéo giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 12%).Tỷ lệ điều tra các vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt 86,6%. Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp triệt phá hàng chục băng, ổ, nhóm với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen.

