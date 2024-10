Đồng Nai: Bắt Phó chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom

Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Đình Thành, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã bắt khẩn cấp ông Lê Công Cường, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Sau khi thực hiện lệnh bắt giữ đối với hai bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi làm việc các bị can, thu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.