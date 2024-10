BYD Tang sắp về Việt Nam có bản nâng cấp, khoảng 640 triệu đồng

BYD mới đây đã công bố ra mắt mẫu CUV Tang DM-i 2025 sử dụng hệ truyền động DM 5.0 PHEV. Đây là phiên bản nâng cấp từ mẫu xe hiện tại, trong khi BYD Tang thế hệ mới cũng sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới. Nâng cấp đáng chú ý nhất của BYD Tang 2025 mới chính là hệ truyền động DM 5.0 PHEV mới với động cơ 1.5 T BYD472ZQB cho công suất tối đa 154 mã lực đi kèm mô tơ điện EHS200 mạnh 268 mã lực. Xe được trang bị bộ pin Blade có dung lượng 21,504 kWh cho khả năng di chuyển ở chế độ EV là 115 km và phạm vi hoạt động kết hợp lên đến 1.150 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 4,95 lít/100 km. Thiết kế và trang bị của BYD Tang 2025 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Về kích thước, xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.870 x 1.950 x 1.725 (mm) và trục cơ sở dài 2.820 mm. Ở đầu xe, các chi tiết crôm đã được chuyển sang màu đen, khách hàng cũng có thể tùy chọn màu đen cho các chi tiết crôm bên hông để đồng bộ hơn. Đuôi xe có đèn hậu mới trải dài toàn bộ chiều rộng, lấy cảm hứng từ họa tiết thắt nút trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong khi dòng chữ trên cốp sau cũng chuyển từ mạ crôm sang sơn đen. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn màu ngoại thất mới là xám Weiyang. Bên trong cabin, BYD Tang DM-i 2025 được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng hệ thống buồng lái thông minh DiLink 100. Xe có các tùy chọn phiên bản 6 hoặc 7 chỗ ngồi. BYD Tang 2025 còn được trang bị khung gầm nhẹ, hệ thống giảm xóc thay đổi linh hoạt FSD và hệ thống treo BYD Disus C. Trục sau sử dụng hệ thống treo độc lập năm liên kết, giúp tăng độ ổn định và an toàn khi di chuyển trên nhiều loại địa hình. Mức giá xe BYD Tang DM-i 2025 dao động từ 179.800 - 207.800 nhân dân tệ (tương đương 640 - 740 triệu đòng cho bốn phiên bản. Dự kiến, mẫu xe này cũng sẽ sẽ trình làng khách Việt vào tháng 10, nhập khẩu từ Trung Quốc. Video: Xem chi tiết SUV điện BYD Tang mới của Trung Quốc.

