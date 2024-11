Bắt nóng nhóm 'quái xế' chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường

Ngày 17/11, một lãnh đạo Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm thanh niên đi xe máy lạng lách, rú ga mang theo hung khí trong đêm.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Vũ Bùi Nhật T (SN 2010), Nguyễn Đình C (SN 2007), Nguyễn Gia H (SN 2008), Hoàng Cao C (SN 2009), Trần Quốc C (SN 2009), Trần Công M (SN 2006) Nguyễn Đức Phú Q (SN 2007), Vũ Bùi Thái S (SN 2008), Nguyễn Phương Đ (SN 2006), đều trú tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 16/11, một số thanh niên đi trên 3 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, rú ga và mang theo hung khí chạy từ huyện Đức Thọ lên huyện Hương Sơn.

Khi lưu thông đến địa phận thôn 4, xã Hà Linh (huyện Hương Khê), nhóm thanh niên này bị lực lượng CSGT Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hà Linh bắt giữ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Công Minh mang theo 1 dao tự chế, Nguyễn Đức Phú Q mang theo 10 vỏ chai bia.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hương Khê điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.