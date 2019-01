Đọc gì hôm nay 4/1: Mượn ô tô con trai lái thử, ông bố gây tai nạn liên hoàn

1. Mượn ô tô con trai lái thử, ông bố gây tai nạn liên hoàn

Hiện trường vụ tai nạn trên giao lộ Nguyễn Thị Thập - Đường số 10. Khoảng 12h30 phút, xe ôtô 4 chỗ BKS 30L-5130 khi lưu thông đến giao lộ Nguyễn Thị Thập - Đường số 10 (quận 7, TP HCM) bất ngờ tông hàng loạt xe gắn máy làm 1 người gãy chân ngay tại chỗ, làm bị thương 2 người khác. Công an quận 7 cho biết người lái xe là một cụ ông 66 tuổi từ Hà Nội vào TP HCM thăm con trai. Sau đó, người này lấy xe ôtô ra lái thử. Tuy nhiên, xe chạy được một đoạn thì đạp nhầm chân ga nên đã tông hàng loạt xe máy. Quan sát tại hiện trường cho thấy, ngoài tông nhiều xe máy, xe ôtô gây tai nạn còn tông gãy dải phân cách bằng sắt.

2. Tạm giam tài xế container gây tai nạn tại Long An

Tài xế Phạm Thành Hiếu - người gây ra tai nạn thương tâm tại Long An.

Chiều ngày 3/1, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - phát ngôn viên Công an tỉnh Long An, cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và tạm giam tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) để phục vụ điều tra. Quyết định trên được đưa ra vài giờ sau khi quyết định Khởi tố vụ án được Công an tỉnh Long An ban hành.



Cũng vào buổi sáng cùng ngày, tài xế Phạm Thành Hiếu đã được cơ quan CSĐT Long An đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành xét nghiệm máu. Qua hai lần kiểm tra, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ, kết quả cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác.

3. Tài xế Grab Bike bỗng nhiên đột tử ngoài đường

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra trưa 3-1, tại phố Vân Đồn, phường Bạch Đằng. Lúc này, 1 người đàn ông trung tuổi mặc áo Grab điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda di chuyển đến khu vực phố Vân Đồn thì bất ngờ ngã gục xuống đường.



Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tiến lại kiểm tra và tiến hành sơ cứu cho nạn nhân nhưng người này đã không qua khỏi. Sự việc nhanh chóng được thông báo chính quyền địa phương.