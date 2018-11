Đọc gì hôm nay 29/11: Côn đồ xăm trổ vào bệnh viện đánh người đang cấp cứu

1. Côn đồ xăm trổ vào bệnh viện đánh người đang cấp cứu

Sáng 29/11, đại tá Khương Duy Oanh - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết Công an tỉnh đã nhận được báo cáo tường trình của đại tá Nguyễn Chí Phương - trưởng Công an TP Thanh Hóa - liên quan đến việc có người tố cáo ông Phương nhận tiền 260 triệu "chạy án". Ông Phương đã phủ nhận cáo buộc này. Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo toàn bộ vụ việc với Bộ Công an, để xác minh, làm rõ.