Đổ xô đi xem bắt kẻ xả súng sới bạc 4 người chết: Dân Việt đang liều mạng?

Thông tin mới nhất liên quan vụ xả súng sới bạc 4 người chết, sáng ngày 3/2, Công an TP HCM vẫn phong tỏa và kiểm soát nhiều tuyến đường ở khu vực xã Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) để vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ, SN 1987, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) - đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can, truy nã về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.



Tối ngày 2/2, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an các huyện, thị, thành phố giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và tổ chức truy bắt kịp thời đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân cảnh giác, tố giác kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin liên quan đến vụ án.

Nhiều người dân tụ tập theo dõi lực lượng cảnh sát truy bắt nghi can nguy hiểm Tuấn khỉ. Ảnh: Zing.

Hiện các địa phương giáp ranh TP.HCM và công an, biên phòng ở tuyến biên giới phía nam cũng vào cuộc truy bắt Lê Quốc Tuấn. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa bắt giữ được nghi can nguy hiểm này.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian qua khi cảnh sát vây bắt nghi can Tuấn tại ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi), rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi lực lượng chức năng vây bắt nghi can này.

Ngày 2/2, tình cảnh tương tự vẫn diễn ra khi hơn trăm người dân trên địa bàn huyện Củ Chi và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh tụ tập về các khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ để theo dõi cuộc truy tìm Lê Quốc Tuấn.

Dù biết tập trung đông người xem vây bắt nghi can đặc biệt nguy hiểm khi liên tiếp gây ra những vụ xả súng, cướp tài sản khiến 5 người chết và hiện vẫn mang theo súng AK bên cạnh trong quá trình bỏ trốn, tuy nhiên theo anh Nguyễn Thanh Mạnh (29 tuổi, quê Đồng Nai) do thông tin trên mạng lộn xộn nên muốn đến tận nói để chứng kiến.

Anh Mạnh cho biết, từ sáng sớm, anh tranh thủ chạy hơn 60 km từ Đồng Nai lên huyện Củ Chi tận mắt xem lực lực lượng chức năng vây bắt nghi can. Việc đi xa như vậy vì muốn tận mắt chứng kiến lực lượng chức năng truy bắt nghi can Tuấn.

Không chỉ anh Mạnh, nhiều người dân đã đến khu vực lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ, nhiều người ở các nơi tìm đến dùng điện thoại quay lại rồi phát trên mạng xã hội, thông tin sai sự thật khiến công tác vây bắt nghi phạm gặp nhiều khó khăn.

Việc thời gian qua nhiều người bất chấp nguy hiểm, tập trung đông người để theo dõi cảnh sát vây bắt nghi can Tuấn – kẻ được cho là rất nguy hiểm, manh động khi vừa nổ súng giết 5 người khiến dư luận có nhiều ý kiến không đồng tình với hành động trên của một bộ phận người dân.

Độc giả Nguyễn Hiền cho rằng, nghi can Tuấn khỉ rất nguy hiểm và bất chấp, do vậy việc hàng trăm người tập trung tại khu vực được cho là nghi can này đang lẩn trốn chỉ để theo dõi vây bắt là rất liều mạng.

“Không chỉ nguy hiểm nếu nghi can Tuấn khỉ vẫn ở khu vực đó mà nhiều người dân kéo tới xem dễ bị nghi can bắt làm con tin hoặc bị đạn lạc khi nghi can này cùng đường nổ súng.

Hơn nữa, việc tập trung đông người sẽ gây ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến quá trình vây bắt nghi phạm”, độc giả Hiền nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, độc giả Trần Nam cho rằng, việc người dân tụ tập đông người tại khu vực cảnh sát vây bắt nghi can Tuấn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

“Nhiều người dân quay clip, thậm chí livestream quá trình lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ có thể vô tình là hình thức báo hiệu về các điểm chốt chặn cho đối tượng, từ đó Tuấn khỉ có thể biết được nơi nào đang có mật phục để đưa ra phương án lẩn trốn cho mình sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc phá án, truy bắt nghi can này”, độc giả Trần Nam nói.

Tương tự, độc giả Bùi Văn cho rằng, người dân không nên tập trung đông người tại khu vực vây bắt nghi can Tuấn "khỉ". Bởi nếu liều mạng đi xem chỉ vì hiếu kỳ không may xảy ra sự cố, những người hiếu kỳ này trở thành nạn nhân của Tuấn khỉ thì khi đó chính bản thân những người này sẽ phải trả giá và chịu trách nhiệm về hành động này.

Thậm chím khi đi xem, nắm bắt được một số thông tin sai lệch rồi đăng tải lên mạng sai sự thật, gây nhiễu dư luận, khiến công tác thực hiện chuyên án gặp khó khăn thì những người này có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 291, Lê Quốc Tuấn cùng em họ Lê Quốc Minh đến sới bạc tài xỉu và đá gà trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu.

Tại đây, Tuấn thua bạc nên cay cú vì cho rằng bị chơi gian nên đã về nhà và trở lại với khẩu súng AK, nổ súng vào 5 người đang chơi bạc khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương.

Gây án xong, Tuấn lấy đi số tiền 1 tỷ đồng và một xe SH của nạn nhân rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Tuấn "khỉ" tiếp tục cướp 1 xe Nouvo biển số 59Y2-301.98 của một phụ nữ và bỏ lại xe SH cùng một số tiền. Rạng sáng 30/1, Tuấn tiếp tục nổ súng vào anh Vũ Chí T. khiến nạn nhân tử vong với 7 vết đạn và cướp xe Wave của nạn nhân.

Số tiền 1 tỷ đồng cướp được tại sới bạc, Tuấn "khỉ" đưa cho Phạm Thanh Tâm (33 tuổi, còn gọi là Tý bà Dòm) cất giữ và hiện cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Phạm Thanh Tâm về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.