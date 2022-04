Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết ra sao?

Ông Vũ Anh Tuấn - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, có 2 hình thái đặc biệt cần chú ý trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Đó là đợt gió mùa Đông Bắc tràn về và vùng áp thấp nhiệt đới/bão có khả năng hình thành trên Biển Đông. Hai hình thái thời tiết trên hoàn toàn có khả năng sẽ tương tác với nhau và gây ra đợt mưa dông diện rộng trên hầu hết các khu vực trên cả nước.

Ông Tuấn Anh cho hay, do đây là giai đoạn chuyển mùa nên khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh là rất cao. Theo ông Tuấn Anh, nhìn chung thời tiết trong đợt nghỉ lễ kéo dài khoảng 4 ngày có xu hướng chuyển xấu. Tuy nhiên, điều cần chú ý là mưa sẽ không kéo dài liên tục.

Ông Vũ Anh Tuấn - Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

"Ví dụ ở Bắc Bộ, thời gian mưa sẽ tập trung trong các ngày 30/4-1/5. Từ ngày 2/5, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng tốt lên nên người dân có thể lựa chọn các điểm du lịch phù hợp. Tương tự, với khu vực Bắc Trung Bộ, mưa dông cũng có khả năng chỉ kéo dài đến ngày 1/5. Từ ngày 2/5 thời tiết sẽ tốt lên.

Riêng các khu vực từ Trung Trung Bộ đến Nam Bộ, mưa dông có khả năng kéo dài trong suốt dịp nghỉ lễ, nhưng thời gian mưa chỉ tập trung vào giai đoạn chiều và tối, nên người dân cũng có thể chọn nhiều thời điểm thuận lợi để đi du lịch. Tuy vậy, người dân cũng cần theo dõi liên tục các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhập đầy đủ, kịp thời các thông tin thời tiết trong suốt dịp nghỉ lễ", ông Tuấn Anh nói.

Theo bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo khoảng đêm 30/4 đến ngày 1/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Ngày 1/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Cụ thể, thời tiết các vùng, miền trên cả nước từ ngày 30/4 đến 3/5 được dự báo như sau: Các tỉnh Bắc Bộ: Từ ngày 30/4 đến 1/5 có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng 1/5. Ngày 1/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh. Từ ngày 2/5 đến ngày 3/5, ít mưa, riêng ngày 3/5 trời nắng.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Ngày 30/4, phía Bắc ít mưa, ngày nắng, phía nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 1 đến 3/5, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ ngày 3/5 trời ít mưa. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, ngày 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày 2 và 3-5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày 30/4 đến 3/5, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, mưa dông tập trung vào chiều và tối. Riêng Tây Nguyên ngày 1/5, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 30/4 đến 1/5, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa dông tập trung vào đêm 30/4 và sáng 1/5. Ngày 1/5, trời chuyển mát. Từ ngày 2/5 đến 3/5, ít mưa, riêng ngày 3/5, trời nắng. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.