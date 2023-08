Diện mạo thành phố sân bay Long Thành được quy hoạch ra sao?

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045.

Theo dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch chung, phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị Long Thành là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Long Thành, gồm thị trấn Long Thành và 13 xã: Long Phước, Phước Bình, Tân Hiệp, Phước Thái, An Phước, Bình An, Long Đức, Lộc An, Bình Sơn, Tam An, Cẩm Đường, Long An, Bàu Cạn.

Đô thị Long Thành, Đồng Nai được định hướng quy hoạch trở thành đô thị sân bay. Ảnh: Báo Đồng Nai

Quy mô có tổng diện tích tự nhiên khoảng 430,62km². Thời hạn quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Về định hướng phát triển, thành phố sân bay sẽ trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu của tương lai với 5 giá trị định vị cốt lõi bao gồm: các khu đổi mới sáng tạo đẳng cấp thế giới, chất lượng cuộc sống hàng đầu, hệ sinh thái hỗ trợ, trung tâm bồi dưỡng nhân tài và các ưu đãi đầu tư vượt trội.

Sân bay Long Thành sẽ là hạt nhân để đô thị Long Thành, Đồng Nai trở thành đô thị sân bay. Ảnh: Báo Đồng Nai

Trong thành phố sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ xây dựng một thành phố thông minh kiểu mẫu của cả nước, xứng tầm khu vực, tập trung vào 3 ngành dịch vụ chủ lực là logistics, giáo dục và du lịch. Bên cạnh đó, sân bay Long Thành, tiếp cận theo mô hình đô thị sân bay với những tiện ích không chỉ về thương mại, giao thông mà cả văn hóa, giải trí, kết nối du lịch với các tỉnh trong vùng, cả nước và quốc tế...

Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng: Đồng Nai cũng đã xác định v ị trí chiến lược của sân bay Long Thành cũng như tầm quan trọng của việc phát triển thành phố sân bay Long Thành là cần thiết, nhằm đưa tỉnh trở thành một trung tâm phát triển kinh tế năng động trong tương lai. Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò cực kỳ quan trọng, không những kết nối Việt Nam và thế giới, mà còn kết nối các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung,Đồng Nai nói riêng với các trung tâm kinh tế quan trọng cả nước.

Theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Thành bao gồm cả khu vực sân bay Long Thành là khu chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, mức độ ảnh hưởng liên vùng Đông Nam bộ và cả nước. Do đó, cần xây dựng tầm nhìn, kế hoạch phát triển chiến lược, tìm kiếm ý tưởng tốt nhất, khai thác tiềm năng, phát huy tối đa lợi thế so sánh của sân bay Long Thành và đô thị Long Thành với sự tham gia đóng góp của các chuyên gia, đơn vị tư vấn của uy tín, kinh nghiệm thực tiễn về quy hoạch trong và ngoài nước.

