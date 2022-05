Điện Biên: Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần trên đồi vắng

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với đối tượng Lường Văn Thiện (SN 1978, trú tại bản Co Củ, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Lường Văn Thiện tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 6/1, Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác của gia đình nạn nhân Q.A.T. (SN 2009, trú tại huyện Điện Biên) về việc cháu T. bị Lường Văn Thiện hiếp dâm.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ xác định trong khoảng thời gian tháng 12/2021, lợi dụng việc bé T. đi chăn thả gia súc ở những khu vực hoang vắng, Thiện đã ép buộc và hiếp dâm cháu Q.A.T. nhiều lần.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thiện quanh co, chối tội. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đưa ra nhiều chứng cứ xác thực, Lường Văn Thiện đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Hiện, vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần ở nơi hoang vắng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.