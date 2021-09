Điểm tin sáng 21/9: Thủy Tiên khởi kiện những người vu khống mình

Thủy Tiên khởi kiện những người vu khống mình: Liên quan tới ồn ào từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh thời gian qua, đại diện pháp lý của nữ ca sĩ đã ra thông cáo tiến hành tố cáo lên cơ quan Công an. Đồng thời, khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của cặp vợ chồng nổi tiếng. Khởi tố người chém công an viên tử vong: Khi ông Nguyễn Văn Trường (công an viên) nhắc nhở quay về nhà, Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ở xã An Đức, huyện Ba Tri, Bến Tre) gây rối đã cầm dao chém cán bộ này tử vong. Ngày 21/9, Đông bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam. Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản sau 15 năm lẩn trốn: Sau khi bị tuyên án về tội trộm cắp tài sản, Thòng Sám Cẩu (trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) kháng án và bỏ trốn. Sau 15 năm lẩn trốn, ngày 21/9, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ thành công đối tượng Cẩu. Mang hung khí đe dọa gia chủ để bắt trộm vịt về nấu cháo: 3 đối tượng nảy sinh ý định đi bắt vịt nấu cháo ăn nên đã mang theo 1 con dao tự chế đến trại vịt của anh P.T.H. (SN 1986, trú huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) rồi đe dọa anh H. bắt 2 con vịt và lên xe bỏ đi. Cả 3 tiếp tục điều khiển xe đến trại vịt của người khác để bắt 4 con vịt, rồi cùng đem về nhà làm vịt nấu cháo ăn. Ngày 21/9, 3 đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam. Đánh sập đường dây đánh bạc online trên 50 tỷ đồng: Ngày 20/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép, bắt giữ 9 đối tượng với tổng số trên 50 tỷ đồng. Theo đó, đường dây hoạt động đánh bạc trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân: Ngày 21/9, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phát đi thông báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại xã Kiên Thành. Bé gái nặng 2,7 kg, chiều dài cơ thể 48 cm, sức khỏe tốt. Sau 7 ngày nếu không có cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Bất chấp lệnh cấm, 17 nam nữ vẫn hát karaoke: Ngày 21/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa kiểm tra hành chính quán karaoke Đại Thắng ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, do ông Nguyễn Văn Đại (33 tuổi) làm chủ, phát hiện cơ sở này hoạt động bất chấp quy định dừng hoạt động của UBND tỉnh. Theo đó, Công an bắt quả tang 17 người đang hát karaoke. Trộm 8 lượng vàng, trốn truy nã 25 năm vẫn không thoát: Năm 1996, Trần Lệ Tuyết (SN 1978, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) lợi dụng lúc chủ nhà ở TP HCM sơ hở nên đã lấy trộm khoảng 8 lượng vàng rồi bỏ trốn. Sau đó, Tuyết đi lẩn trốn nhiều nơi và sinh sống tại huyện Tháp Mười đến ngày ngày 20/9, Tuyết bị Công an bắt. >>>> Xem thêm video: Trốn truy nã sau 28 năm vẫn không thoát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thủy Tiên khởi kiện những người vu khống mình: Liên quan tới ồn ào từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh thời gian qua, đại diện pháp lý của nữ ca sĩ đã ra thông cáo tiến hành tố cáo lên cơ quan Công an. Đồng thời, khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của cặp vợ chồng nổi tiếng. Khởi tố người chém công an viên tử vong: Khi ông Nguyễn Văn Trường (công an viên) nhắc nhở quay về nhà, Nguyễn Văn Đông (37 tuổi, ở xã An Đức, huyện Ba Tri, Bến Tre) gây rối đã cầm dao chém cán bộ này tử vong. Ngày 21/9, Đông bị Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam. Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản sau 15 năm lẩn trốn: Sau khi bị tuyên án về tội trộm cắp tài sản, Thòng Sám Cẩu (trú huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) kháng án và bỏ trốn. Sau 15 năm lẩn trốn, ngày 21/9, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ thành công đối tượng Cẩu. Mang hung khí đe dọa gia chủ để bắt trộm vịt về nấu cháo: 3 đối tượng nảy sinh ý định đi bắt vịt nấu cháo ăn nên đã mang theo 1 con dao tự chế đến trại vịt của anh P.T.H. (SN 1986, trú huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) rồi đe dọa anh H. bắt 2 con vịt và lên xe bỏ đi. Cả 3 tiếp tục điều khiển xe đến trại vịt của người khác để bắt 4 con vịt, rồi cùng đem về nhà làm vịt nấu cháo ăn. Ngày 21/9, 3 đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam. Đánh sập đường dây đánh bạc online trên 50 tỷ đồng: Ngày 20/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép, bắt giữ 9 đối tượng với tổng số trên 50 tỷ đồng. Theo đó, đường dây hoạt động đánh bạc trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân: Ngày 21/9, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phát đi thông báo về việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân tại xã Kiên Thành. Bé gái nặng 2,7 kg, chiều dài cơ thể 48 cm, sức khỏe tốt. Sau 7 ngày nếu không có cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật. Bất chấp lệnh cấm, 17 nam nữ vẫn hát karaoke: Ngày 21/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa kiểm tra hành chính quán karaoke Đại Thắng ở thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, do ông Nguyễn Văn Đại (33 tuổi) làm chủ, phát hiện cơ sở này hoạt động bất chấp quy định dừng hoạt động của UBND tỉnh. Theo đó, Công an bắt quả tang 17 người đang hát karaoke. Trộm 8 lượng vàng, trốn truy nã 25 năm vẫn không thoát: Năm 1996, Trần Lệ Tuyết (SN 1978, ngụ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) lợi dụng lúc chủ nhà ở TP HCM sơ hở nên đã lấy trộm khoảng 8 lượng vàng rồi bỏ trốn. Sau đó, Tuyết đi lẩn trốn nhiều nơi và sinh sống tại huyện Tháp Mười đến ngày ngày 20/9, Tuyết bị Công an bắt. >>>> Xem thêm video: Trốn truy nã sau 28 năm vẫn không thoát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.