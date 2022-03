Điểm tin: Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y

Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân: Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và 12 quân nhân vi phạm với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm minh. Quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực: Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong năm, công tác này đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, "không ngừng", "không nghỉ". Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tiếp tục tăng nhiệt: Theo đó, giá vé máy bay từ các thành phố lớn tới những điểm du lịch nổi tiếng nội địa đang tiếp tục tăng nhiệt khi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày đang đến gần. Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt SIM , rút tiền trong tài khoản: Công an TP Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo đến người dân về một thủ đoạn lừa đảo mới: Giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử gọi điện thoại đến khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Đề xuất hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho công nhân: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ). Công bố những đối tượng được miễn, giảm học phí: Sở Giáo dục và đào tạo TP HCM có văn bản khẩn gửi UBND TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT về việc năm học 2021-2022, có 2 đối tượng không phải đóng học phí gồm học sinh trường tiểu học công lập và người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Người Hà Nội đổ xô tới chụp ảnh với đường lá bàng đẹp như Hàn Quốc: Sau cơn sốt đường hoa phong linh tại Hà Đông, nhiều bạn trẻ Thủ đô lại rủ nhau chụp ảnh đẹp bên con đường cây bàng lá nhỏ xanh mơn mởn. Hải Dương yêu cầu trong 2 tháng, Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình phải di chuyển dứt điểm 5.000 tấn rác ra khỏi địa bàn: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cho biết, Tỉnh đã bác bỏ tất cả các đề xuất “kêu khó” của chủ đầu tư Khu đô thị (KĐT) sinh thái nam sông Thái Bình trong việc di dời 5.000 tấn rác dạng phế thải nhựa nilon. Đề nghị kiểm soát việc tăng giá dịch vụ vận tải: Ban Công tác phía nam - Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức hội nghị lắng nghe phản ánh, nguyện vọng của người dân liên quan công tác điều hành, quản lý của Chính phủ, chính quyền địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại TP.HCM và các khu vực phía nam.

