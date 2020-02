Điểm mặt “sếp” ngành Y Việt Nam lao đao, mất chức vì virus Corona

Mới đây, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu ông Tống Lê Bách - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn nghiêm túc kiểm điểm và báo cáo Sở này để có hình thức xử lý nếu có.

Nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do ngày 8/2, Bộ Y tế họp hội nghị trực tuyến hướng dẫn điều trị và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra, thành phần triệu tập dự hội nghị gồm các đơn vị y tế các tuyến trong tỉnh (công lập và ngoài công lập).

Hội nghị được triển khai tại các điểm cầu các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau hội nghị của Bộ Y tế, giám đốc Sở Y tế triển khai các nội dung phòng, chống dịch tại Thanh Hóa cho các đơn vị. Tuy nhiên, tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn, vào thời điểm họp ngày 8/2, không có mặt các thành phần triệu tập.

Do đó, giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu giám đốc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn nghiêm túc kiểm điểm, báo cáo kết quả về Sở Y tế qua phòng nghiệp vụ y, phòng nghiệp vụ y chủ trì, phối hợp với phòng tổ chức cán bộ của sở tham mưu biện pháp, hình thức xử lý nếu có.

Quyết định tạm điều động Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Cũng trong thời gian này, Giám đốc bệnh viện tỉnh Đắk Nông cũng bị chuyển công tác do thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Theo đó, ngày 8/2, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định tạm thời điều động ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đến công tác tại Sở Y tế Đắk Nông, nhiệm vụ cụ thể sẽ do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông phân công.

Lý do điều chuyển ông Bình là chưa thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông do các cấp giao trong công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Cụ thể, ông Bình đã chưa chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư và bảo hộ lao động để phục vụ cộng tác khám và điều trị tại bệnh viện, chưa chuẩn bị khu cách ly tiếp đón bệnh nhân khi có dấu hiệu bệnh. Ngoài ra, vấn đề tập huấn chuyên môn, phác đồ điều trị cho cán bộ y tế tại cơ sở chưa được triển khai quyết liệt.

Hiện, UBND tỉnh Đắk Nông đã tạm giao ông Hà Văn Hùng - Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông phụ trách, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thay ông Bình.

Lơ là chống dịch do virus Corona, hiệu trưởng ở Hải Phòng bị yêu cầu điều chuyển Sáng 3/2, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus corona gây ra tại một số trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời điểm Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo ngành chức năng đi kiểm tra đột xuất tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nhà trường vẫn chưa tiến hành dọn dẹp tổng vệ sinh tại khu vực lớp học, bàn ghế chưa được lau chùi có nhiều bụi bẩn, bề mặt sàn các lớp học trong tình trạng nhếch nhác… Do vậy, ông Nguyễn Văn Tùng đã phê bình Ban Giám hiệu nhà trường thiếu trách nhiệm, lơ là ý thức trong công tác phòng chống dịch. Ngày 4/2, bà Nguyễn Thị Xã, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi bị điều chuyển công tác sang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân do lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng dịch Corona. Người thứ 15 nhiễm virus Corona là bé 3 tháng tuổi Sáng 11/2, Bộ Y tế thông tin về trường hợp thứ 15 có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona. Bệnh nhi là N.G.L., nữ, 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019), địa chỉ xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B. người cũng nhiễm virus Corona.