Điểm danh những “hổ báo” thích dùng súng ra oai và cái kết

Mâu thuẫn nhà đất rút súng đe dọa hàng xóm: Ngày 7/10, một đoạn clip dài hơn 2 phút được đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông trung niên đi bộ trên đường, tay cầm khẩu súng phía sau lưng đã thu hút sự quan tâm từ nhiều người dùng. Vụ việc này được cho xảy ra hôm 3/10 trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân (thuộc ấp Vạn Hạnh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP HCM). Theo bà Nguyễn Thị D. (58 tuổi, tạm trú xã Trung Chánh) sự việc diễn ra vào chiều 3/10, hai chị em bà trong lúc đang bán hàng thì người đàn ông này đi xe máy đến nhà của người phụ nữ cạnh bên. Sau đó, người đàn ông chửi bới chị em bà D. rồi rút súng ra lên đạn, sau đó lại cho vào lưng quần. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do trong quá trình xây dựng nhà ở, gia đình bà T. nảy sinh mâu thuẫn với hàng xóm và không tìm được tiếng nói chung. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Giám đốc cầm súng dọa bắn tài xế xe tải: Ngày 6/10, VKSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long) về tội đe dọa giết người. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, giám đốc công ty bảo vệ Hàm Long đã cầm súng dọa bắn tài xế xe tải, khiến người này sợ hãi phải bỏ chạy xảy ra vào sáng 5/9 tại đoạn đường gần Cầu Ngà, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả rút súng dọa bắn bảo vệ chung cư: Vào lúc 0h30 ngày 11/6 tại lô C chung cư PNTechcons (TP HCM) xảy ra vụ xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy với anh Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ tại cao ốc). Sau lời qua tiếng lại, ông Thủy lên nhà lấy súng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc đã được Ban quản trị chung cư PNTechcons trình báo ngay cho công an địa phương. Nhóm thanh niên vác súng AK giả dọa người đi đường: Ngày 7/5, Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã mời 4 thanh niên về trụ sở làm việc liên quan đến hành vi cầm súng chỉ vào người đi đường khiến nhiều người khiếp sợ. Lực lượng công an xác minh vật giống súng AK mà nhóm thanh niên mang theo là mô hình. Nhóm đối tượng này khai mua khẩu AK giả trên mạng và mang đi chơi để... trêu đùa người dân, đồng thời cam kết không tái phạm. Va chạm giao thông, rút súng nhựa ra hăm dọa: Ngày 22/4, dư luận xôn xao khi người dùng mạng xã hội chia sẻ 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy sau khi xảy ra va chạm giao thông đã cầm vật nghi súng cự cãi, đe dọa người lái xe tải. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Theo điều tra, ông Huỳnh Văn Đài (SN 1967, nghề nghiệp làm thuê) đã dùng một vật giống súng để hăm dọa đối phương. Vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, dùng điện thoại quay lại rồi đăng trên mạng xã hội. >>> Xem thêm video: Nổ súng bắn người giữa ngã tư vì không chịu nhường đường. Nguồn: ANTV.

