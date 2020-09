Điểm danh loạt cán bộ xin thôi chức vụ sau khi bị xem xét kỷ luật

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã nộp đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa xin thôi chức Giám đốc Sở này vì lý do cá nhân. Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định cho ông Võ Tấn Thái thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 15/9. Tuy nhiên, ông Thái vẫn đang chờ bố trí nhiệm vụ khác phù hợp hơn. Ông Thái vừa bị kỷ luật cảnh cáo vào cuối tháng 8/2020 vì mắc sai phạm trong quá trình công tác. Ông Phạm Phú Quốc xin thôi ĐBQH, thôi việc: Chiều 1/9, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, đã chủ trì buổi họp báo thông tin về việc ĐBQH Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP HCM, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP, cho biết ngay sau khi có thông tin ĐBQH Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch, các cơ quan chức năng của TP HCM đã làm việc với ĐB này. Sau đó, ngày 25/8, ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV và có đơn xin thôi chức vụ tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi xin thôi chức: Ngày 23/6, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ theo nguyện vọng cá nhân. Đơn xin thôi chức vụ của ông Chữ và ông Căng được gửi đi sau khi cả hai ông bị kỷ luật. (Ông Căng bên trái, ông Chữ bên phải). Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy hai ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật. Xin nghỉ việc khi đang bị xem xét kỷ luật: Ông Phan Văn Chín - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam - người bị Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm vì liên quan tới vi phạm mua máy xét nghiệm. Theo đó, ngày 22/6/2020, ông Chín gửi đơn xin nghỉ việc đến Ban tổ chức Tỉnh ủy. Đơn của ông Chín là xin nghỉ việc sau đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020). Ông Phan Văn Chín là một trong hai Giám đốc Sở bị Thanh tra Quảng Nam đề nghị kiểm điểm vì liên quan tới vi phạm trong quá trình xây dựng giá, thẩm định giá gói thầu mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 của Sở Y tế tỉnh này. Ông Hồ Văn Năm xin thôi chức khi đang xem xét, thi hành kỷ luật: Tháng 8/2019, ông Hồ Văn Năm, khi đó là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe không ổn định và hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Thời điểm này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm do mắc sai phạm. Đến tháng 9/2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Năm bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ban Bí thư cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Hồ Văn Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khoá XIV. >>> Xem thêm video: Vì sao Bí thư, Chủ tịch Quảng Ngãi cùng xin từ chức?. Nguồn: VTC NOW.

