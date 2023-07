Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội tăng vọt ở nhóm “an toàn“

Chiều nay (1/7), Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024.

Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội năm nay có biến động, tăng ở hầu hết các trường. Trong đó, những trường tốp đầu tăng không đáng kể, giữ nguyên, thậm chí là giảm.

Cụ thể, điểm chuẩn Trường THPT Kim Liên là 43.25 (tăng 2 điểm so với năm ngoái 41.25); Điểm chuẩn của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là 41 điểm (năm ngoái là 41.75); Điểm chuẩn Trường THPT Nguyễn Gia Thiều giữ nguyên so với năm ngoái, là 41.75 điểm.

Tuy nhiên, những trường ở tốp "an toàn" lại vọt lên. Trong đó, điểm chuẩn Trường THPT Đại Mỗ tăng gần 4 điểm so với năm ngoái: 34.75 (năm ngoái là 31 điểm); Trường THPT Trung Văn, điểm chuẩn là 37.75 (tăng hơn 3 điểm so với năm ngoái là 34.25).

Cụ thể, điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội như sau: