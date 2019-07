Điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2019

Ngày 16/7, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Bách khoa Hà Nội với 5 nhóm như sau.

Nhóm cao nhất dự kiến trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội từ 27 đến 28 điểm là Khoa học Máy tính (IT1).

Điểm chuẩn dự báo vào ĐH Bách khoa Hà Nội có ngành lên đến 28 điểm

Nhóm hai có điểm chuẩn dự kiến từ 26 đến 27, gồm 2 chương trình đào tạo: Kỹ thuật Máy tính (IT2); Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10).

Các nhóm ngành dao động từ 24 đến 28 điểm

Nhóm ba có điểm chuẩn dự kiến từ 25 đến 26, gồm 4 chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin Việt - Nhật (IT-E6); Công nghệ Thông tin Global ICT (IT-E7); Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1); Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (EE2).

Nhóm thứ tư có điểm chuẩn dự kiến từ 24 đến 25, gồm 7 chương trình đào tạo. Đó là chương trình tiên tiến điều khiển - tự động hóa và hệ thống điện (EE-E8); Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1); chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh (ET-E5); Toán - Tin (MI1); Hệ thống Thông tin Quản lý (MI2); Kỹ thuật Ôtô (TE1); Kỹ thuật Hàng không (TE3).

Nhóm thứ năm có điểm chuẩn dự kiến từ 23 đến 24, gồm 9 chương trình đào tạo: Kỹ thuật Sinh học (BF1); Kỹ thuật Thực phẩm (BF2); Kỹ thuật điện (EE1); Quản lý Công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Đại họcNorthampton (Anh) (EM-NU); chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông (ET-E4); chương trình tiên tiến Hệ thống Nhúng thông minh và IoT (ET-E9); Kỹ thuật Cơ khí (ME2); chương trình tiên tiến Cơ điện tử (ME-E1); chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ôtô (TE-E2).

Nhóm ngành có điểm tuyển sinh từ 22 đến 24 điểm

Nhóm thứ sáu có điểm chuẩn dự kiến từ 22 đến 23, gồm 8 chương trình đào tạo. Đó là chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm (BF-E12); chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược (CH-E11); Quản trị Kinh doanh (EM3); Kế toán (EM4); Tài chính Ngân hàng (EM5); Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế (FL2); Công nghệ Thông tin - ĐH La Trobe (Australia) (IT-LTU); Kỹ thuật Cơ khí Động lực (TE2).

Nhóm thứ bảy có điểm chuẩn dự kiến từ 21 đến 22, bao gồm 9 chương trình đào tạo: Kỹ thuật Hóa học (CH1); Kinh tế Công nghiệp (EM1); Quản lý Công nghiệp (EM2); Quản trị Kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) (EM-VUW); Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (FL1); Công nghệ Thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) (IT-VUW); Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) (ME-NUT); Kỹ thuật Hạt nhân (PH2); Kỹ thuật Dệt may (TX1).

Nhóm ngành có điểm dao động từ 20 đến 22 điểm

Nhóm tám có điểm chuẩn dự kiến từ 20 đến 21, gồm 12 chương trình đào tạo: Hóa học (CH2); Kỹ thuật in (CH3); Công nghệ Giáo dục (ED2); Kỹ thuật Môi trường (EV1); Kỹ thuật nhiệt (HE1); Cơ khí Chế tạo máy - ĐH Griffith (Australia) (ME-GU); Kỹ thuật Vật liệu (MS1); chương trình tiên tiến KHKT vật liệu (MS-E3); Vật lý Kỹ thuật (PH1); Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Mỹ) (TROY-BA); Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Mỹ) (TROY-IT); chương trình tiên tiến phân tích kinh doanh (EM-E13).

Nhóm ngành có điểm tuyển sinh thấp nhất là 19 điểm

Nhóm 9 có điểm chuẩn dự kiến từ 19 đến 20, gồm 3 chương trình đào tạo là: Điện tử Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) (ET-LUH); Hệ thống Thông tin - ĐH Grenoble (IT-GINP); Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) (ME-LUH).