Các nghi phạm "diễn" lại cảnh hiếp dâm rồi giết nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Quá trình thực nghiệm điều tra được tiến hành theo tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội của các đối tượng, trong đó nhà Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Đây được xác định là hiện trường chính, là nơi các đối tượng đã bắt cóc, hãm hiếp, sau đó sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997, sinh viên Đại học Nông – Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên) trú tại Đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Trong đó, Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT ở thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên) là bị can đầu tiên tham gia quá trình thực nghiệm điều tra. Vương Văn Hùng cũng là nghi can đầu tiên bị bắt trong vụ kỳ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên. Quá trình thực nghiệm sẽ bắt đầu từ lúc Vương Văn Hùng gọi điện đặt mua gà. Sau khi gọi điện đặt và được Cao Mỹ Duyên tới giao gà chiều 30 Tết, Hùng đã dùng côn xích sắt siết cổ làm nạn nhân ngất đi, sau đó gọi cho Bùi Văn Công lái xe tải lên, đưa nạn nhân vào thùng xe rồi đưa về nhà Công. Tới trưa mùng 3 Tết (7/2/2019), thi thể của cô được tìm thấy ở căn nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa. Ngay lập tức, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án truy xét 219D vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ. Ngày 10/2/2019 (sau 72 giờ phát hiện thi thể nạn nhân), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm. Mở rộng vụ án, ngày 11/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp căn nhà của Vương Văn Nghĩa (nhà cậu ruột của Hùng tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Qua khám xét, phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và 1 sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết cùng ví, thẻ ATM, CMND và giấy tờ xe máy của nạn nhân... Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can là: Vương Văn Hùng; Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh); Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại bản Mển, xã Thanh Nưa); Cầm Văn Chương (SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh); Bùi Thị Kim Thu (SN 1975 ở Đội 11, xã Thanh Nưa); Vì Văn Toán (SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên) về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm. Trước đó, ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền, SN 1975 là mẹ nữ sinh xấu số Cao Mỹ Duyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở khẳng định Trần Thị Hiền có mối quan hệ "làm ăn" (buôn bán ma túy) thân thiết với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù vào năm 2008 (Toán đi tù 10 năm, mới ra trại giữa năm 2018- PV). Việc thực nghiệm điều tra này nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc. Để đảm bảo an toàn hơn 100 cảnh sát được huy động bảo vệ quá trình thực nghiệm. Ngôi nhà của nghi phạm Bùi Văn Công nằm ven QL 12 (Điện Biên - đi Lai Châu). Ảnh: BVPL Sau khi bố mất, mẹ chuyển vào TP Điện Biên Phủ ở với các anh chị, Bùi Văn Công được thừa kế khu đất khá rộng. Anh ta bán đất được 800 triệu, xây một căn nhà và mua một chiếc xe tải nhỏ để chạy thuê kiếm sống và lấy tiền sử dụng ma túy. Ảnh: BVPL Ngôi nhà được Công mới xây vào cuối 2017, đầu 2018 theo kiểu nhà ống, lợp tôn, diện tích sử dụng khoảng trên 100m2, chia 3 phòng (khách, ngủ và bếp - khu vệ sinh)...Ảnh: TTXVN Sáng 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, VKSND tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nhà của vợ chồng Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Ảnh: TTXVN Cảnh sát đã thu được một số mẫu vật, dấu vết quan trọng trong nhà Bùi Văn Công. Theo báo Tiền Phong, lời khai trước đó của các đối tượng cho thấy chúng đã trói nạn nhân, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với Mỹ Duyên trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...Ảnh: Tiền Phong Nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại được sử dụng trog quá trình khám xét. Ảnh: BVPL Ngôi nhà của vợ chồng em gái Bùi Văn Công - cách nhà Công khoảng hơn 100m là nơi các đối tượng giấu thi thể nạn nhân. Ảnh: BVPL Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: BVPL

