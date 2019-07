Khói đen ngút trời tại Thiên đường Bảo Sơn, dân đổ ra "live stream"

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh đã xác nhận vụ cháy lớn tại cổng vào Thiên đường Bảo Sơn xảy ra trên địa bàn vào sáng 16/7. Đám cháy xuất phát từ quán Gà Ngon, không ảnh hưởng đến các căn hộ bên cạnh. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn. Đám cháy không thương vong về người. Vị lãnh đạo UBND xã An Khánh cho biết thêm. Theo đó, vào khoản 9h sáng cùng ngày, tại dãy biệt thự liền kề cạnh khu Thiên Đường Bảo Sơn (xã An Khánh, Hoài Đức - Hà Nội) đã xảy ra một đám cháy lớn. Ngọn lửa lan nhanh cháy dữ dội Khói bốc lên nghi ngút. Đến khoảng 10h đám cháy cơ bản được dập tắt. Rất may vụ việc không có thiệt hại về người. Tụy nhiên sự việc đã khiến các cư dân ở tòa chung cư gần đó hoang mang. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mang điện thoại ra để live stream (phát trực tiếp) lên mạng xã hội. Khi ngọn lửa vừa bùng phát, khói đen bốc cao, phủ kín 1 vùng trời. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy. Hiện, nguyên nhân xảy ra đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh Google maps nơi xảy ra đám cháy)

