Đi lễ chùa sau Giao thừa, người Hà Nội tuân thủ chuẩn 5k

Sau thời khắc chuyển giao sang năm mới, nhiều người dân Thủ đô tìm đến các ngôi chùa thiêng để thắp hương, lễ phật, xin lộc, cầu mong năm mới an lành. Tại một số ngôi chùa linh thiêng Hà Nội như Quán Sứ người dân đến thắp hương, xin lộc, cầu may... Theo ghi nhận của PV, càng ngày lượng người đổ về chùa Quán Sứ ngày một đông, ai cũng mong muốn cho một năm mới đến với mình thật nhiều niềm vui và sức khoẻ. Dù lượng người dân đổ về chùa đi lễ khá đông nhưng ngay ngoài cửa, những tấm biển hướng dẫn tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế được nhà chùa treo lên. Người dân đi lễ khá ý thức khi tuân thủ 5K với việc đeo khẩu trang, khai báo y tế... Chùa Quán Sứ là một trong những nơi thu hút đông đảo người dân, phật tử đến lễ vào đầu năm mới. Do không được mang nhang vào trong, mọi người phải thắp ngay bên ngoài. Khói hương phảng phất trong khuôn viên chùa Quán Sứ khiến càng tôn thêm vẻ tôn nghiêm, thanh tịnh của nơi này. Mặc dù đã hơn 1 giờ sáng Mồng 1 Tết Nhâm Dần nhưng lượng người đổ về chùa vẫn còn rất đông Người dân Hà Nội tuân thủ 5K trong giờ phút đầu năm mới. Ngoài cửa chùa Quán Sứ nhiều người dân dừng lại để mua những cành lộc và muối.

