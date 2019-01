Dấu vết trên tử thi phá sập niềm tin thoát tội của kẻ 6 tiền án

Kẻ thủ ác tuổi 60



Cuối tháng 7/2018, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được thông tin tại xã Bình Thành (huyện Thanh Bình) xảy ra vụ án mạng hết sức nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Dứt (52 tuổi) cho biết, vợ ông là bà Trương Thị P. (48 tuổi) tử vong trong chính chiếc ghe của gia đình trong tư thế hai tay bị trói bằng sợi dây chì.

Cái chết bất thường trong tư thế bất thường của người phụ nữ nghèo khiến người dân sinh sống gần cầu Cái Dầu (xã Bình Thành) kinh sợ. Để trấn an dư luận, truy bắt hung thủ, Đại tá Lê Văn Bé Sáu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra vụ án.

Đặc điểm chiếc xuồng câu, Trần Văn Nam sử dụng khi gây án.

Kẻ thủ ác sát hại người phụ nữ nghèo vì nạn nhân không cho quan hệ tình dục.