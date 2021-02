Đầu năm Tân Sửu 2021, đền, chùa vắng tanh vì dịch COVID-19

Trước đây cứ độ đầu năm mới, đền Thánh Giuse - thuộc xã Ngô Xá, Cẩm Khê (Phú Thọ) lại đông đúc du khách thập phương cùng người dân địa phương đến tham quan, vãn cảnh đầu Xuân. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19, cảnh tượng ấy không còn, thi thoảng chỉ có lác đác vài người đến đền. Ghi nhận của PV vào ngày 10 tháng Giêng, âm lịch, tại đền chỉ có vài người đến đền. Tại đền Mẫu Thanh Lương xã Tuy Lộc, Cẩm Khê (Phú Thọ) cũng không một bóng người. Mọi năm, cứ từ mùng 1 tháng Giêng trở đi đến hết ngày rằm, đền lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ đến. Phía trong đền chỉ có Thủ từ hằng ngày dâng hương, làm lễ. Di tích Lịch sử Quốc gia Căn cứ Tiên Động - xã Tiên Lương, Cẩm Khê (Phú Thọ) vắng vẻ những ngày đầu Xuân. Di tích Lịch sử Căn cứ Tiên Động nổi tiếng đẹp và thanh bình ở Cẩm Khê (Phú Thọ) nhưng cũng không có người tham quan những ngày đầu năm 2021. Đình Hội (Phú Thọ) cũng là địa danh khá nổi tiếng ở địa phương, nhưng năm nay cũng chung cảnh tượng vắng vẻ do dịch bệnh COVID-19. Hai chiếc Thuyền này cứ vào mùng 8 tháng Giêng hàng năm là dân làng tổ chức thi bơi lội trên dòng Sông Thao, nhưng năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mọi hoạt động phải tạm dừng. Video: Tập quán đi chùa trong không gian văn hóa Việt. (Nguồn: Truyền hình Nhân Dân)

