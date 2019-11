Đau lòng những thảm án chỉ vì hận vợ, giận chồng

Giận vợ ép 2 con treo cổ: Ngày 18/11/2019, ông Đỗ Văn Dậu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang điều tra nguyên nhân 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra vào ngày 16/11 tại địa bàn. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến 3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Thời gian gần đây anh Tráng A Nam (25 tuổi, trú tại địa bàn) và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Đôi lúc sau khi uống rượu về xảy ra cãi vã nên vợ anh Nam đi làm công nhân tại một khu công nghiệp. Căn nguyên dẫn đến vụ việc nhiều khả năng do ghen tuông. Trên tường nhà khi lực lượng chức năng khám nghiệm phát hiện nhiều bảng chữ anh Nam để lại với nhiều nội dung trong đó có câu hận vợ… Giết vợ, tẩm xăng đốt xác rồi nhờ ông nội báo Công an: Ngày 15/11/2019, Bùi Văn Cường (23 tuổi ở Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Đặng Hoài P. (SN 2001), vợ của nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, Cường khai bị mất bình tĩnh, trong lúc nóng giận đã ra tay sát hại vợ. Bà Phạm Thị Ngần (52 tuổi, họ hàng gia đình nạn nhân P.) kể: “Cường thi thoảng mới về thăm nhà vợ, lần nào về cũng chỉ nằm ở nhà. Nó ít nói, ít giao tiếp. Khi mọi người có mặt, nó bảo ông nội vợ là "ông ơi cháu giết vợ cháu rồi, ông báo Công an đi". Cường giết vợ rồi đốt xác tại chính căn buồng của ông bà nội nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông bà nội của P. vừa ra khỏi nhà thì đối tượng đã khoá cổng, cửa rồi sát hại vợ. Sau khi gây án, Cường dùng dao để cắt cổ tay, định tự tử nhưng không thành. Chồng ghen tuông, đâm 12 nhát dao khiến vợ chết rồi tự tử: Ngày 20/10/2019, ông T.V.T (ngụ ở ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và vợ là bà S.T.Ph xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Sau đó, ông T. dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến bà Ph tử vong tại chỗ. Sau khi phát hiện vợ tử vong, ông T uống thuốc diệt chuột và dùng dao đâm vào ngực mình để tự tử. Sự việc được người thân trong gia đình phát hiện và đưa ông T đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông T được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau điều trị với sự giám sát của lực lượng công an. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, bà Ph tử vong do sốc, mất máu 12 vết dao đâm... Chồng giết vợ rồi chạy ra đường hô lớn "tôi giết vợ rồi": Ngày 18/1/2019, Nguyễn Văn Thìn (SN 1991, trú tại thôn làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái) ra tay sát hại vợ là chị Phạm Thị Tươi (SN 1991) rồi chạy ra đường hô lớn "tôi giết vợ rồi". Ông Trương Anh Xuân - Chủ tịch UBND xã An Thịnh cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Thìn ghen tuông với vợ nên đã nhẫn tâm sát hại chị Tươi. Ở địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự nhưng hai vợ chồng lại thi thoảng xảy ra mâu thuẫn, xích mích do tính ghen tuông của Thìn. Hiện vợ chồng Thìn đã có một con gái 3 tuổi. Vợ giết chồng, phân xác phi tang vì ghen: Ngày 23/8, TAND Bình Dương đã tuyên phạt Hàng Thị Hồng Diễm (37 tuổi, quê Hậu Giang) Chung thân đối với bị cáo Diễm về tội Giết người. Đêm 15/12/2017, khi chồng bị cáo là anh Tú về nhà, trên người có mùi rượu. Cả hai đã xảy ra cãi vã, anh Tú bật dậy lấy bao trùm đầu rồi đánh vợ. Sau đó, anh Tú cầm dao toan ẩu đả nhưng Diễm giằng co và đoạt được dao, chém nhiều nhát vào đầu, cổ nạn nhân. Diễm khai tại tòa: "Khi anh Tú chụp lại tay đang cầm dao, bị cáo không giữ được con dao đó nhưng vớ được con dao gọt trái cây nên đâm tiếp khiến anh Tú ngã xuống. Thấy chồng nằm bất động, bị cáo sờ tay lên ngực thì phát hiện anh Tú không còn thở. Sau khi sát hại chồng, Diễm không đi đầu thú mà lại phân xác vì muốn che dấu tội lỗi. Bị cáo đã phân xác nạn nhân vào 10 bọc nylon đem vứt các nơi, cách nhà vài trăm đến vài ngàn mét. Đặc biệt, về hành vi cắt bộ phận sinh dục của chồng bỏ đi, Diễm đanh mặt nói: “Bị cáo hận anh Tú vì anh có người đàn bà khác”. Xem thêm video: Người vợ giết chồng, phân xác thoát án tử. Nguồn: VTC 14.

