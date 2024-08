Thái Bình: Bắt đối tượng trộm 8 quả tạ bằng thép nặng 200 kg

Ngày 8/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Ngọc (SN 1985, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Bùi Văn Ngọc tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an huyện nhận được đơn trình báo của công dân về việc trong thời gian thi công lắp đặt đường dây điện 500kV, đoạn qua huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thì phát hiện bị kẻ giam trộm cắp mất 8 quả tạ bù bằng thép nặng 200 kg (trị giá khoảng 15 triệu đồng).

Quá trình điều tra, Công an huyện đã xác định, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Bùi Văn Ngọc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, khi đi qua địa phận xã Tam Quang, huyện Vũ Thư thấy có 08 quả tạ bù thép không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Hiện, Công an huyện Vũ Thư đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng trộm 8 quả tạ bù bằng thép nặng 200 kg theo quy định của pháp luật.