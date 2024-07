Đất lở đè gãy 2 chân người đàn ông đi xe máy ở Bắc Kạn

Ngày 31/7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng 15h ngày 30/7, nhận được thông tin 2 người dân của xã Cao Sơn bị thương do sạt lở đất tại tuyến đường Côn Minh, huyện Na Rì, đi xã Vũ Muộn, trong đó, ông Hoàng Kim Long bị gãy 2 chân, Công an xã Côn Minh đã lập tức có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức phân luồng giao thông bảo đảm an toàn cho người dân quanh khu vực.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, khoảng 14h30 ngày 30/7, tại Quốc lộ 3B km127+100 và km127+500 đã sạt lở ta luy dương gây tắc đường. Hiện tại khu vực này trời vẫn đang mưa, đất đá tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm nên đơn vị chưa thể đưa máy móc vào xử lý để thông đường. Phương án phân luồng từ huyện Na Rì đi ra Quốc lộ 3, người dân và các phương tiện sẽ đi theo đường tỉnh 256 và Quốc lộ 279. Khu vực đầu cầu Thác Giềng, đơn vị đã đặt biển báo tắc đường để người dân biết.

Vào lúc 14h40, tại Km 34 thuộc địa phận xã Côn Minh, huyện Na Rì xảy ra sạt lở ta luy dương tại tuyến đường thuộc địa phận thôn Bản Cuôn, đất đá sạt lở khiến tắc đường, đồng thời vùi lấp 1 xe máy đang lưu thông trên đường, làm 1 người bị thương nặng, đã được Công an xã Côn Minh đưa đi cấp cứu. Sau gần 2 giờ xử lý, tuyến đường này hiện đã thông, người và phương tiện đã có thể đi qua...

Theo dự báo, thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn những ngày tới có thể còn mưa to nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương khoanh vùng sạt lở, làm rào chắn, cảnh báo nguy hiểm…để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, bước vào mùa mưa bão, các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện các phương án khắc phục sự cố trên các tuyến đường, đảm bảo lưu thông trên các tuyến.