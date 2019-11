Đập nhà vệ sinh 1,6 tỷ... xây mới “y hệt” ở Bình Dương: Uẩn khuất gì không?

Câu chuyện nhà vệ sinh miễn phí đầu tiên của Hiệp hội Nhà vệ sinh đầu tư tại Bình Dương theo hình thức xã hội hóa với chi phí lên đến 1,6 tỷ đồng vừa bị đập bỏ sau một năm sử dụng. Đáng chú ý, tại vị trí này lại móc lên một nhà vệ sinh khác cũng tương tự khiến dư luận cho rằng, đằng sau vụ việc lạ lùng này có uẩn khúc?



Sự việc trên được tiết lộ tại một hội thảo vừa được Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tổ chức tại Bình Dương nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà vệ sinh bằng cơ chế xã hội hóa, không thu phí người sử dụng đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu và dư luận xã hội.

Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam cho biết, nhà vệ sinh miễn phí do thành viên của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tài trợ vừa tại số 4 đường Nguyễn Du (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có kinh phí hơn 1,6 tỷ đang hoạt động tốt, cộng đồng đánh giá cao thì lại bị đập bỏ.

Nhà vệ sinh 1,6 tỷ khang trang đã bị đập bỏ. Ảnh: NLĐ

Đáng chú ý, theo ông Hiệp, phía chùa Bà đập nhà vệ sinh là do có cán bộ nào đó ghét hiệp hội nên gây sức ép với ban trị sự nhà chùa.

Điều bất ngờ, tại vị trí đập bỏ nhà vệ sinh miễn phí của Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam, UBND TP Thủ Dầu Một đã cấp phép xây dựng khác cho Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu để xây dựng nhà vệ sinh mới, cũng với kết cấu 1 trệt, 1 lầu.

Theo ông Lê Vĩnh An, Phó Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu xác nhận, Ban trị sự đã phá bỏ nhà vệ sinh được hiệp hội tài trợ xây dựng. Lý do là thiết kế và trang thiết bị bên trong không phù hợp. Đáng chú ý, theo lời ông An trả lời trên báo Người Lao động, ông Lê Văn Hiệp (Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam - PV) "không được lòng" lãnh đạo phường Phú Cường và TP Thủ Dầu Một.

Dù lãnh đạo UBND TP Thủ Dầu Một nói không có chuyện xích mích, gây sức ép từ phía cơ quan quản lý nhà nước để đập bỏ nhà vệ sinh do Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt nam tài trợ xây dựng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, việc đập bỏ nhà vệ sinh mới xây có kinh phí lên đến 1,6 tỷ để xây mới một nhà vệ sinh khác rõ ràng có rất nhiều uẩn khúc bất thường.

Bởi thực tế những lý do như Phó Ban Trị sự Miếu Bà đưa ra để đập bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỷ mới sử dụng một năm là do sự bất tiện của công trình, phần móng không kiên cố, thiết kế và trang thiết bị bên trong không phù hợp...không thuyết phục được dư luận.

Nhiều người cho biết, nhà vệ sinh 1,6 tỷ đồng được xây dựng khang trang, sạch sẽ đầy đủ thiết bị tiện nghi và được cộng đồng đánh giá cao. Nếu có việc như Phó Ban Trị sự Miếu Bà có thể sửa chữa không nhất thiết phải đập bỏ.

Dù việc đập bỏ công trình trên không phải do xích mích giữa lãnh đạo phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một với ông Lê Văn Hiệp nhưng sẽ gây lãng phí số tiền lớn khi 1,6 tỷ “ném xuống sông” và cần một số tiền tương ứng để xây dựng nhà vệ sinh mới. Số tiền để xây dựng công trình mới nếu không sử dụng nguồn vốn xã hội hóa mà từ ngân sách nhà nước thì đó là vấn đề cần phải làm rõ.

Bên trong nhà vệ sinh 1,6 tỷ vừa bị đập bỏ để xây dựng một nhà vệ sinh mới.

Qua hành động đầy khó hiểu của Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu khi phá bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỷ đồng của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam để miễn phí cho người dân để xây dựng một nhà vệ sinh mới, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần vào cuộc làm rõ xem có việc cán bộ vì ghét Hiệp hội nhà vệ sinh mà gây sức ép đập phá để xây mới hay vì động cơ nào khác, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Không thể để một sự việc gây lãng phí, không cần thiết như vậy xảy ra mà không có ai phải chịu trách nhiệm. Bởi dù tiền xã hội hóa hay tiền nào khác cũng là tiền để xây dựng một công trình có ý nghĩa khi miễn phí cho người dân. Không thể không thích thì đập bỏ và thích thì xây mới như sự việc diễn ra ở Miếu Bà Thiên Hậu mới đây.