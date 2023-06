Khám phá đặc sản nổi tiếng Đắk Lắk, ngon quên lối về

1. Gà nướng bản Đôn: Đây là một trong những món đặc sản nổi tiếng Đắk Lắk. Món ăn được làm từ gà được nuôi thả rông tự do, thức ăn chính là cỏ non, côn trùng và lúa rẫy nên có hương vị thơm ngon đặc trưng hấp dẫn du khách. Ảnh: Pinterest. Sau khi làm sạch, gà được tẩm ướp gia vị rồi đem nướng trên than củi. Gà nướng được chấm cùng muối ớt hoặc muối sả, thực sự là món ngon nhất định phải thử khi đến vùng đất này. Ảnh: @jena_lovestocook. 2. Cá bống kho riềng: Nếu có dịp đến Đắk Lắk, bên cạnh thưởng ngoạn những cảnh đẹp thì bạn đừng quên tìm và thưởng thức món cá bống thác kho riềng. Ảnh: Đại Đoàn Kết. Cá bống được làm sạch ướp cùng chút muối sau đó đem chiên cho thật vàng. Cuối cùng, thêm vào các nguyên liệu và gia vị gồm: Riềng, hành tiêu, ớt, đường và bột ngọt cho ra món ăn thơm lừng đậm hương vị truyền thống của đồng bào dân tộc Đắk Lắk. Ảnh: Yêu Nội Trợ. 3. Cà đắng: Cà đắng là đặc sản khá phổ biến tại Đắk Lắk. Cà có mùi vị đắng nhưng lại không khó ăn, cắn vào sẽ thấy bùi bùi, giòn giòn. Điều đặc biệt là cà đắng có thể làm thành nhiều món ngon như nấu canh, kho thịt, xào tép hay xào với cá suối...Ảnh minh họa. 4. Bơ sáp: Một trong số những món đặc sản truyền thống Đắk Lắk không thể bỏ qua chính là bơ sáp. Bơ sáp ở Đắk Lắk đặc biệt hơn ở vùng đất khác là bởi dẻo quánh, đặc ruột, ít sượng, không bị sơ, ít đắng và cầm nặng tay hơn các loại bơ khác, bơ có vị béo thơm đặc trưng mà không loại bơ nào sánh được. Ảnh minh họa: @haii_nhii96. 5. Cơm lam: Cơm lam ở Đắk Lắk được làm từ gạo nếp rẫy ngâm cùng lá thơm qua một đêm, rồi được cho vào chừng 2 phần ống nứa non. Tiếp đó, người nấu cho từng giọt nước suối vào từng ống một, công đoạn này cần sự cẩn thận, tỉ mỉ để lượng nước vừa đủ sao cho cơm không bị sống hoặc bị nhão vì thiếu hay thừa nước. Dùng lá chuối rừng đã được hơ qua lửa nóng làm nút thắt cho ống nứa non. Ảnh minh họa: @wcolditz. 6. Lẩu cá lăng: Lẩu cá lăng là món ngon bổ dưỡng, đặc sản của Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, có tác dụng giải nhiệt, đặc biệt trong mùa hè. Nguyên liệu chính làm món lẩu này là những con cá lăng thật khỏe, tươi, chắc thịt, ít xương và ngọt nước. Việc chế biến cá lăng cực kì tỉ mỉ, đòi hỏi tài nghệ và sự điêu luyện của người nấu. Ảnh: Mia. 7. Măng le: Trong số các loại măng ở Đắk Lắk, có lẽ măng le là loại măng ngon nhất. Loại măng này thường được hái từ phần ngọn cây le, ruột măng đặc, hương vị măng ngọt bùi và không hề bị đắng như nhiều loại măng khác. Một số món ngon có thể chế biến từ măng le như vịt nấu măng le hay gỏi măng,...Ảnh: Mia. 8. Thịt nai: Thịt nai mềm, thơm sẽ được người dân ở Đắk Lắk chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nướng, xào, nhúng giấm, rán…Ảnh: Van.Lee. 9. Rượu cần: Rượu cần cũng được xem là món đặc sản Đắk Lắk. Để càng lâu rượu càng ngon và không bị hỏng. Ảnh: Fpyap. Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước (Nguồn video: THĐT)

